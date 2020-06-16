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Трамп заявил, что полицейским запретят удушающие приемы
Полицейским в США запретят применять удушающие приемы против подозреваемых, за исключением тех случаев, когда есть угроза для жизни сотрудника, заявил во... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:54
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что полицейским запретят удушающие приемы

19:33 16.06.2020 (обновлено: 19:54 16.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Полицейским в США запретят применять удушающие приемы против подозреваемых, за исключением тех случаев, когда есть угроза для жизни сотрудника, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Удушающие приемы будут запрещены кроме тех случаев, когда жизнь офицера (полиции) находится в опасности", - сказал Трамп в Белом доме перед подписанием указа о реформировании полиции.
Президент США сообщил, что в соответствии с новым указом администрация намерена изучить возможность оснащения полиции "менее смертельным оружием". "Новые устройства разрабатываются все время, мы изучаем их, и цена здесь не проблема", - сказал Трамп.
По его словам, также будут приняты меры для того, чтобы предотвратить переход полицейских, на счету которых серьезные дисциплинарные нарушения, в другие отделения полиции.
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Вчера, 12:41
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Аналогичный документ на уровне закона сейчас готовится в конгрессе США. Власти многих городов в свете протестов уже заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотре подготовки полицейских.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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