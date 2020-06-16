https://ria.ru/20200616/1573025917.html
Трамп заявил, что полицейским запретят удушающие приемы
Полицейским в США запретят применять удушающие приемы против подозреваемых, за исключением тех случаев, когда есть угроза для жизни сотрудника, заявил во... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:33
2020-06-16T19:54
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости.
Полицейским в США
запретят применять удушающие приемы против подозреваемых, за исключением тех случаев, когда есть угроза для жизни сотрудника, заявил во вторник президент США Дональд Трамп
.
"Удушающие приемы будут запрещены кроме тех случаев, когда жизнь офицера (полиции) находится в опасности", - сказал Трамп в Белом доме перед подписанием указа о реформировании полиции.
Президент США сообщил, что в соответствии с новым указом администрация намерена изучить возможность оснащения полиции "менее смертельным оружием". "Новые устройства разрабатываются все время, мы изучаем их, и цена здесь не проблема", - сказал Трамп.
По его словам, также будут приняты меры для того, чтобы предотвратить переход полицейских, на счету которых серьезные дисциплинарные нарушения, в другие отделения полиции.
Аналогичный документ на уровне закона сейчас готовится в конгрессе США. Власти многих городов в свете протестов уже заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотре подготовки полицейских.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда
. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.