Трамп заявил, что полицейским запретят удушающие приемы

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Полицейским в Полицейским в США запретят применять удушающие приемы против подозреваемых, за исключением тех случаев, когда есть угроза для жизни сотрудника, заявил во вторник президент США Дональд Трамп

"Удушающие приемы будут запрещены кроме тех случаев, когда жизнь офицера (полиции) находится в опасности", - сказал Трамп в Белом доме перед подписанием указа о реформировании полиции.

Президент США сообщил, что в соответствии с новым указом администрация намерена изучить возможность оснащения полиции "менее смертельным оружием". "Новые устройства разрабатываются все время, мы изучаем их, и цена здесь не проблема", - сказал Трамп.

По его словам, также будут приняты меры для того, чтобы предотвратить переход полицейских, на счету которых серьезные дисциплинарные нарушения, в другие отделения полиции.

Аналогичный документ на уровне закона сейчас готовится в конгрессе США. Власти многих городов в свете протестов уже заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотре подготовки полицейских.