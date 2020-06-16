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Война в Сирии
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Педерсен оценил ситуацию в сирийской экономике
Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен отнес санкции США и Евросоюза против Сирии к факторам, ослабляющим экономику этой страны. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:30
война в сирии
гейр педерсен
война в сирии
совет безопасности оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гейр педерсен, война в сирии, совет безопасности оон, евросоюз, сирия, оон, сша, в мире

Педерсен оценил ситуацию в сирийской экономике

19:30 16.06.2020
178
© РИА Новости / Евгений БиятовСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 16 июн – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен отнес санкции США и Евросоюза против Сирии к факторам, ослабляющим экономику этой страны.
Он упомянул о факторах, которые приближают экономику Сирии "к краю пропасти". В частности он указал банковский кризис в соседнем Ливане, который оказал значительное воздействие на сирийскую экономику, борьбу с пандемией коронавируса.
"Еще один фактор в этом контексте – серьезные санкции, введенные США и ЕС. Они нацелены на лица и организации, связанные с правительством, и также препятствуют деятельности в финансовом, банковском секторах, нефтяной и газовой сфере, военном секторе", - сказал Педерсен на заседании СБ ООН.
По его словам, санкции также ограничивают экспорт, инвестиции в Сирию.
"Вторичные санкции США, предусмотренные законом, принятым шесть месяцев назад, начнут вступать в силу завтра. Они нацелены на сдерживание взаимодействия зарубежных инвесторов с сирийским правительством", - указал он.
США и представители ЕС в Совбезе регулярно заявляют, что их санкции никоим образом не отражаются на жизни простого народа Сирии, а оказывают давление только на руководство страны.
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииСовет Безопасности ООНЕвросоюзСирияООНСШАВ мире
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