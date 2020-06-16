https://ria.ru/20200616/1573025697.html
Педерсен оценил ситуацию в сирийской экономике
Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен отнес санкции США и Евросоюза против Сирии к факторам, ослабляющим экономику этой страны. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:30
2020-06-16T19:30
война в сирии
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война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гейр педерсен, война в сирии, совет безопасности оон, евросоюз, сирия, оон, сша, в мире
ООН, 16 июн – РИА Новости.
Спецпредставитель генсека ООН
по САР Гейр Педерсен
отнес санкции США
и Евросоюза
против Сирии
к факторам, ослабляющим экономику этой страны.
Он упомянул о факторах, которые приближают экономику Сирии "к краю пропасти". В частности он указал банковский кризис в соседнем Ливане, который оказал значительное воздействие на сирийскую экономику, борьбу с пандемией коронавируса.
"Еще один фактор в этом контексте – серьезные санкции, введенные США и ЕС. Они нацелены на лица и организации, связанные с правительством, и также препятствуют деятельности в финансовом, банковском секторах, нефтяной и газовой сфере, военном секторе", - сказал Педерсен на заседании СБ ООН
.
По его словам, санкции также ограничивают экспорт, инвестиции в Сирию.
"Вторичные санкции США, предусмотренные законом, принятым шесть месяцев назад, начнут вступать в силу завтра. Они нацелены на сдерживание взаимодействия зарубежных инвесторов с сирийским правительством", - указал он.
США и представители ЕС в Совбезе регулярно заявляют, что их санкции никоим образом не отражаются на жизни простого народа Сирии, а оказывают давление только на руководство страны.