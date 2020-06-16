Педерсен оценил ситуацию в сирийской экономике

Он упомянул о факторах, которые приближают экономику Сирии "к краю пропасти". В частности он указал банковский кризис в соседнем Ливане, который оказал значительное воздействие на сирийскую экономику, борьбу с пандемией коронавируса.

"Еще один фактор в этом контексте – серьезные санкции, введенные США и ЕС. Они нацелены на лица и организации, связанные с правительством, и также препятствуют деятельности в финансовом, банковском секторах, нефтяной и газовой сфере, военном секторе", - сказал Педерсен на заседании СБ ООН

По его словам, санкции также ограничивают экспорт, инвестиции в Сирию.

"Вторичные санкции США, предусмотренные законом, принятым шесть месяцев назад, начнут вступать в силу завтра. Они нацелены на сдерживание взаимодействия зарубежных инвесторов с сирийским правительством", - указал он.