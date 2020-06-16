Жителей Пекина обязали тестироваться на COVID-19 для выезда из города

"Без особой необходимости не нужно выезжать из Пекина, в случай особой необходимости необходим сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный за максимум за 7 дней до поездки",- сообщила на пресс-конференции Чэнь Бэй.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. С 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все они были связаны с рынком. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.