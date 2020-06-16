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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573025638.html
Жителей Пекина обязали тестироваться на COVID-19 для выезда из города
Жителям Пекина в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем городском оптовом рынке не рекомендуется покидать город, но в случае особой необходимости нужно... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

Жителей Пекина обязали тестироваться на COVID-19 для выезда из города

19:30 16.06.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Жителям Пекина в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем городском оптовом рынке не рекомендуется покидать город, но в случае особой необходимости нужно предоставить сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщила во вторник заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.
Ранее в Пекине вновь повысили до II уровень реагирования на ЧС в связи с COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.
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"Без особой необходимости не нужно выезжать из Пекина, в случай особой необходимости необходим сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный за максимум за 7 дней до поездки",- сообщила на пресс-конференции Чэнь Бэй.
Ранее многие регионы Китая ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из Пекина.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. С 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все они были связаны с рынком. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайВ мире
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