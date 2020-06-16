Жителей Пекина обязали тестироваться на COVID-19 для выезда из города

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Жителям Пекина в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем городском оптовом рынке не рекомендуется покидать город, но в случае особой необходимости нужно предоставить сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщила во вторник заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.
Ранее в Пекине вновь повысили до II уровень реагирования на ЧС в связи с COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.
"Без особой необходимости не нужно выезжать из Пекина, в случай особой необходимости необходим сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный за максимум за 7 дней до поездки",- сообщила на пресс-конференции Чэнь Бэй.
Ранее многие регионы Китая ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из Пекина.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. С 11 июня в городе было выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все они были связаны с рынком. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.