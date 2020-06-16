Собянин поддержал идею упрощенной системы налогообложения для ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни "Кофемания" на Большой Никитской улице

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса.

Во вторник Собянин посетил летнюю веранду одного из столичных кафе и встретился с представителями отрасли общественного питания Москвы.

На встрече рестораторы попросили мэра сделать для ресторанной отрасли единую упрощенную систему налогообложения.

"Очень хотелось бы попросить вашей поддержки в том, чтобы на основе упрощенной системы налогообложения сделать для ресторанной отрасли единую систему налогообложения, когда 6% налог с продаж и идет разница расходов-доходов 15%",- сказал владелец сети московских кофеен Игорь Журавлев.