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Собянин поддержал идею упрощенной системы налогообложения для ресторанов
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:26
сергей собянин
москва
экономика
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РИА Новости
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сергей собянин, москва, экономика

Собянин поддержал идею упрощенной системы налогообложения для ресторанов

19:26 16.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни "Кофемания" на Большой Никитской улице
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни Кофемания на Большой Никитской улице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса.
Во вторник Собянин посетил летнюю веранду одного из столичных кафе и встретился с представителями отрасли общественного питания Москвы.
На встрече рестораторы попросили мэра сделать для ресторанной отрасли единую упрощенную систему налогообложения.
"Очень хотелось бы попросить вашей поддержки в том, чтобы на основе упрощенной системы налогообложения сделать для ресторанной отрасли единую систему налогообложения, когда 6% налог с продаж и идет разница расходов-доходов 15%",- сказал владелец сети московских кофеен Игорь Журавлев.
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"Я дам поручение (заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру) Ефимову, (руководителю департамента торговли и услуг Алексею) Немерюку вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу ... Посчитайте, давайте выйдем с этой инициативой, я поддержу", - сказал Собянин.
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Сергей СобянинМоскваЭкономика
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