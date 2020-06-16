https://ria.ru/20200616/1573025563.html
Собянин поддержал идею упрощенной системы налогообложения для ресторанов
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:26
2020-06-16T19:26
сергей собянин
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей собянин, москва, экономика
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса.
Во вторник Собянин посетил летнюю веранду одного из столичных кафе и встретился с представителями отрасли общественного питания Москвы.
На встрече рестораторы попросили мэра сделать для ресторанной отрасли единую упрощенную систему налогообложения.
"Очень хотелось бы попросить вашей поддержки в том, чтобы на основе упрощенной системы налогообложения сделать для ресторанной отрасли единую систему налогообложения, когда 6% налог с продаж и идет разница расходов-доходов 15%",- сказал владелец сети московских кофеен Игорь Журавлев.
"Я дам поручение (заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру) Ефимову, (руководителю департамента торговли и услуг Алексею) Немерюку вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу ... Посчитайте, давайте выйдем с этой инициативой, я поддержу", - сказал Собянин.