Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200616/1573025522.html
Главный храм ВС и музей "Дорога Памяти" в Подмосковье откроют 22 июня
Собор Воскресения Христова или Главный храм вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" откроют для прихожан 22 июня в 14 часов, как и музейный комплекс... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:36
религия и мировоззрение
религия
александр каньшин
патриот
новости - религия и мировоззрение
александр невский
русская православная церковь
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904831_0:923:2048:2075_1400x0_80_0_0_abef4faf45e865d5ad48133cd10529e3.jpg
https://ria.ru/20200614/1572909015.html
1
москва
московская область (подмосковье)
одинцовский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904831_0:923:2048:2075_1400x0_80_0_0_abef4faf45e865d5ad48133cd10529e3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904831_0:1052:2048:2588_1400x0_80_0_0_7ecf366000e44a7147c40da27dd11452.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904831_0:796:2048:2844_1400x0_80_0_0_8dbfcc7d6376eca48e0edbda65379356.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, александр каньшин, патриот, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье), одинцовский район, общество

Главный храм ВС и музей "Дорога Памяти" в Подмосковье откроют 22 июня

19:25 16.06.2020 (обновлено: 19:36 16.06.2020)
219
© РИА Новости / Артем БуденныйГлавный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Главный храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Артем Буденный
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Собор Воскресения Христова или Главный храм вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" откроют для прихожан 22 июня в 14 часов, как и музейный комплекс "Дорога памяти", заявил РИА Новости глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
"С 22 июня, с 14 часов храм полностью будет открыт для прихожан. В нем будут совершаться богослужения каждый день: в 09.00 – Часы и Божественная Литургия - и в 17.00. "Дорога памяти" также откроется 22 июня", - сказал Леонид Калинин.
Сейчас, по его словам, в храме установлен "временный порядок богослужений".
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 14 июня в подмосковной парке "Патриот" совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Тогда в богослужении приняли участие архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны, его заместители и представители гражданских властей.
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.
Нижний храм посвящен святому равноапостольному великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.
Также на территории храмового комплекса построен уникальный интерактивный музей-галерея "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Каждому дню войны дано описание. В музее размещены уникальные экспонаты и документы времен ВОВ, а также данные о более 33 миллионах участников Войны и их сохранившиеся фотографии. Все желающие могут прислать данные о своих родственниках – участниках ВОВ, чтобы дополнить этот список.
Храм и музей возвели на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что на строительство было собрано более 3 миллиардов рублей. Как сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин, Москва выделила 2 миллиарда рублей, Московская область — 950 миллионов. Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
14 июня, 13:37Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл оценил значение главного храма Вооруженных Сил
1900005
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеРелигияАлександр КаньшинПатриотНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийРусская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районОбщество
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:31В Благовещенске загорелся склад
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
Лента новостейМолния