Главный храм ВС и музей "Дорога Памяти" в Подмосковье откроют 22 июня

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Собор Воскресения Христова или Главный храм вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" откроют для прихожан 22 июня в 14 часов, как и музейный комплекс "Дорога памяти", заявил РИА Новости глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

"С 22 июня, с 14 часов храм полностью будет открыт для прихожан. В нем будут совершаться богослужения каждый день: в 09.00 – Часы и Божественная Литургия - и в 17.00. "Дорога памяти" также откроется 22 июня", - сказал Леонид Калинин.

Сейчас, по его словам, в храме установлен "временный порядок богослужений".

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 14 июня в подмосковной парке "Патриот" совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Тогда в богослужении приняли участие архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны, его заместители и представители гражданских властей.

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.

Нижний храм посвящен святому равноапостольному великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.

Также на территории храмового комплекса построен уникальный интерактивный музей-галерея "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Каждому дню войны дано описание. В музее размещены уникальные экспонаты и документы времен ВОВ, а также данные о более 33 миллионах участников Войны и их сохранившиеся фотографии. Все желающие могут прислать данные о своих родственниках – участниках ВОВ, чтобы дополнить этот список.