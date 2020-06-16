https://ria.ru/20200616/1573025487.html
Мурашко назвал число реанимационных коек для пациентов с COVID-19
Более 17% реанимационных коек для пациентов с COVID-19 в России не были задействованы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:25
2020-06-16T19:25
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коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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