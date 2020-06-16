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Мурашко назвал число реанимационных коек для пациентов с COVID-19
Более 17% реанимационных коек для пациентов с COVID-19 в России не были задействованы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:25
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко назвал число реанимационных коек для пациентов с COVID-19

19:25 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Более 17% реанимационных коек для пациентов с COVID-19 в России не были задействованы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Фактически сегодня больше 17% реанимационных коек не задействовано было", - сказал Мурашко в эфире передачи "Док ток" на Первом канале.
Он уточнил, что в России на сегодня развернуто 183 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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