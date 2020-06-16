Корпорация МСП запускает новые гарантийные антикризисные продукты

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Корпорация МСП запускает новые антикризисные гарантийные продукты, которые помогут субъектам МСП получить финансирование для сохранения занятости и возобновления деятельности в условиях последствий распространения коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.

"Для восстановления бизнеса принципиально важна скорость предоставления финансовой поддержки. Время принятия решения Корпорацией о предоставлении новых гарантий не будет превышать трех рабочих дней, что достигается благодаря введению нового процесса рассмотрения заявок на получение независимой гарантии - специальный режим "Антикризисные меры". Новый режим базируется на основе оценки кредитного риска, проведенной банком-кредитором. Корпорация МСП активно вовлечена в разработку и реализацию мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, запуск новых гарантийных продуктов осуществляется в строгом соответствии с планом правительства РФ по скорейшему восстановлению экономики", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана

Новые гарантии по кредитам для сохранения занятости предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75%, и при участии региональной гарантийной организации (РГО) – в размере 100% от суммы кредитных требований банка к заемщику, говорится в сообщении.

При этом по гарантии со 100-процентным гарантийным покрытием для банков-участников предусмотрено ограничение по исключению требования от заемщика иного, дополнительного залога в качестве обеспечения по таким кредитам. Вознаграждение за предоставление гарантии составляет 0%.

Для получения гарантии субъекты МСП могут обратиться в банки-партнеры Корпорации МСП, имеющие на 1 марта 2020 кредитный рейтинг ниже уровня "А-(RU)" и (или) "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Кроме того, Корпорация МСП готова предоставлять гарантии по кредитам, выданным с целью возобновления деятельности субъектов МСП. Гарантии предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75% и совместно с поручительством РГО - в пределах 85% от суммы кредитных требований банка к заемщику. Вознаграждение за предоставление гарантии в этом случае составляет 0,1%.

Гарантиями для возобновления деятельности можно воспользоваться при обращении за кредитом в банки-партнеры Корпорации МСП (за исключением системно значимых кредитных организаций).

Ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что в рамках совместной с бизнесом доработки проекта Национального плана правительством РФ прорабатывается вопрос о выделении дополнительной финансовой помощи для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП наиболее пострадавших отраслей через компенсацию расходов на обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.