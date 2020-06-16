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Корпорация МСП запускает новые гарантийные антикризисные продукты
Корпорация МСП запускает новые антикризисные гарантийные продукты, которые помогут субъектам МСП получить финансирование для сохранения занятости и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:23
россия
корпорация мсп
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РИА Новости
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россия, корпорация мсп, экономика

Корпорация МСП запускает новые гарантийные антикризисные продукты

19:23 16.06.2020
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© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
 Ручки с логотипом МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Корпорация МСП запускает новые антикризисные гарантийные продукты, которые помогут субъектам МСП получить финансирование для сохранения занятости и возобновления деятельности в условиях последствий распространения коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
"Для восстановления бизнеса принципиально важна скорость предоставления финансовой поддержки. Время принятия решения Корпорацией о предоставлении новых гарантий не будет превышать трех рабочих дней, что достигается благодаря введению нового процесса рассмотрения заявок на получение независимой гарантии - специальный режим "Антикризисные меры". Новый режим базируется на основе оценки кредитного риска, проведенной банком-кредитором. Корпорация МСП активно вовлечена в разработку и реализацию мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, запуск новых гарантийных продуктов осуществляется в строгом соответствии с планом правительства РФ по скорейшему восстановлению экономики", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.
Новые гарантии по кредитам для сохранения занятости предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75%, и при участии региональной гарантийной организации (РГО) – в размере 100% от суммы кредитных требований банка к заемщику, говорится в сообщении.
При этом по гарантии со 100-процентным гарантийным покрытием для банков-участников предусмотрено ограничение по исключению требования от заемщика иного, дополнительного залога в качестве обеспечения по таким кредитам. Вознаграждение за предоставление гарантии составляет 0%.
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Для получения гарантии субъекты МСП могут обратиться в банки-партнеры Корпорации МСП, имеющие на 1 марта 2020 кредитный рейтинг ниже уровня "А-(RU)" и (или) "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.
Кроме того, Корпорация МСП готова предоставлять гарантии по кредитам, выданным с целью возобновления деятельности субъектов МСП. Гарантии предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75% и совместно с поручительством РГО - в пределах 85% от суммы кредитных требований банка к заемщику. Вознаграждение за предоставление гарантии в этом случае составляет 0,1%.
Гарантиями для возобновления деятельности можно воспользоваться при обращении за кредитом в банки-партнеры Корпорации МСП (за исключением системно значимых кредитных организаций).
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Ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что в рамках совместной с бизнесом доработки проекта Национального плана правительством РФ прорабатывается вопрос о выделении дополнительной финансовой помощи для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП наиболее пострадавших отраслей через компенсацию расходов на обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, является одним из уполномоченных банков по государственным программам поддержки субъектов МСП, пострадавших из-за распространения коронавируса, и предоставляет финансовую поддержку субъектам МСП для сохранения занятости работников и в
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РоссияКорпорация МСПЭкономика
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