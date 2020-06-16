В Астрахани оштрафовали владелицу кафе, где на поминках провалился пол

По версии следствия, директор кафе, "зная, что оказание услуг по организации питания в данном помещении не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья ввиду отсутствия капитального ремонта, продолжила принимать заказы на различные мероприятия". Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".