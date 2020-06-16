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В Астрахани оштрафовали владелицу кафе, где на поминках провалился пол
Трусовский районный суд Астрахани назначил штраф владелице кафе, в котором во время поминок провалилась часть пола и пострадали люди, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
астраханская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия

В Астрахани оштрафовали владелицу кафе, где на поминках провалился пол

19:22 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Трусовский районный суд Астрахани назначил штраф владелице кафе, в котором во время поминок провалилась часть пола и пострадали люди, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Как сообщало областное МЧС, 30 декабря прошлого года в кафе "Мечта" в подвал провалилось 10 квадратных метров пола первого этажа. Четыре человека были госпитализированы. По данным следствия, инцидент произошел во время поминального обеда.
По версии следствия, директор кафе, "зная, что оказание услуг по организации питания в данном помещении не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья ввиду отсутствия капитального ремонта, продолжила принимать заказы на различные мероприятия". Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Приговором Трусовского районного суда Астрахани владелице кафе назначен штраф в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьАстраханская областьПроисшествия
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