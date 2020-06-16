https://ria.ru/20200616/1573025120.html
"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову
Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Сергея Захарова, в эфире радио "Комсомольская правда" предположил, что актер Михаил Ефремов... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:19
2020-06-16T19:26
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792974_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_084f1c0c2bcefab5b37275c1980c4004.jpg
https://ria.ru/20200616/1573007907.html
https://ria.ru/20200616/1572975810.html
Artur Tsarev
Я не понял, а что тут все так ополчились? Адвокат прав, более 5ти лет не получит условно, ввиду того, что есть видео, экспертиз ни каких нет, а этот Курьер, имел реальную возможность уйти в право, на видео это хорошо видно, 2 полосы были свободны, вот в каком состоянии он был, я в плане труда и отдыха!
61
Арина Жанжора
Ефремов человек публичный, и спрос должен быть как с публичного человека. Этот случай должен быть показательным для всех кто содится за руль в нетрезвом состоянии.
60
32
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792974_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_084f1c0c2bcefab5b37275c1980c4004.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792974_86:0:1526:1080_1400x0_80_0_0_d526b10a297d030f66bf689f401e6dfa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792974_266:0:1346:1080_1400x0_80_0_0_f6a16c2e1b4b655a04d3da0d73657a1f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия