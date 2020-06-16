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"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову
Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Сергея Захарова, в эфире радио "Комсомольская правда" предположил, что актер Михаил Ефремов... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:26
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572975810.html
Я не понял, а что тут все так ополчились? Адвокат прав, более 5ти лет не получит условно, ввиду того, что есть видео, экспертиз ни каких нет, а этот Курьер, имел реальную возможность уйти в право, на видео это хорошо видно, 2 полосы были свободны, вот в каком состоянии он был, я в плане труда и отдыха!
61
Ефремов человек публичный, и спрос должен быть как с публичного человека. Этот случай должен быть показательным для всех кто содится за руль в нетрезвом состоянии.
60
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россия
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову

19:19 16.06.2020 (обновлено: 19:26 16.06.2020)
11908
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Сергея Захарова, в эфире радио "Комсомольская правда" предположил, что актер Михаил Ефремов избежит тюрьмы.
"Получит шесть-семь лет условно. Известный актер. Неужели кто-то пойдет наперекор. Когда я это сказал вчера публично, то никаких особых возражений я не получил ни от коллег, ни от знакомых", — сказал он.
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Защитник также отметил, что родственники Захарова "немножко в шоке" от такого прогноза.
На прошлой неделе Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет. Спустя несколько дней после ДТП артист извинился перед семьей погибшего. Адвокат, представляющий интересы родственников Захарова, заявил, что родственники мужчины отказались от материальных компенсаций и планируют добиваться справедливого суда.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Я не понял, а что тут все так ополчились? Адвокат прав, более 5ти лет не получит условно, ввиду того, что есть видео, экспертиз ни каких нет, а этот Курьер, имел реальную возможность уйти в право, на видео это хорошо видно, 2 полосы были свободны, вот в каком состоянии он был, я в плане труда и отдыха!
16 июня, 19:51
Artur Tsarev
2010652
Ефремов человек публичный, и спрос должен быть как с публичного человека. Этот случай должен быть показательным для всех кто содится за руль в нетрезвом состоянии.
16 июня, 19:37
Арина Жанжора
5320005
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