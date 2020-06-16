"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову

"Получит шесть-семь лет условно. Известный актер. Неужели кто-то пойдет наперекор. Когда я это сказал вчера публично, то никаких особых возражений я не получил ни от коллег, ни от знакомых", — сказал он.

Защитник также отметил, что родственники Захарова "немножко в шоке" от такого прогноза.

На прошлой неделе Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина.