Бастрыкин поручил выяснить причины конфликта в Дагестане

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Северо-Кавказскому федеральному помочь следователям из Дагестана выяснить причины конфликта в палаточном лагере и доложить в кратчайшие сроки, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказал РИА Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции, проводится служебная проверка.
"Председатель ведомства поручил руководителю СУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу оказать помощь коллегам из Республики Дагестан в установлении обстоятельств нападения граждан Республики Азербайджан на полицейских и доложить о причинах возникновения инцидента в кратчайшие сроки", - сказала Петренко по итогам оперативного онлайн-совещания под руководством Бастрыкина.
Ранее на сайте республиканского СУСК сообщалось, что в беспорядках в лагере временного содержания в Дагестане участвовали около 400 граждан Азербайджана, которые попались перекрыть федеральную трассу "Кавказ". Когда их попытались усмирить полицейские, в ответ полетели камни и "другие предметы". Общежитие и палаточный городок находятся близ села Куллар Дербентского района.