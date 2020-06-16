Бастрыкин поручил выяснить причины конфликта в Дагестане

"Председатель ведомства поручил руководителю СУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу оказать помощь коллегам из Республики Дагестан в установлении обстоятельств нападения граждан Республики Азербайджан на полицейских и доложить о причинах возникновения инцидента в кратчайшие сроки", - сказала Петренко по итогам оперативного онлайн-совещания под руководством Бастрыкина.