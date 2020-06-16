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Бастрыкин поручил выяснить причины конфликта в Дагестане
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Северо-Кавказскому федеральному помочь следователям из Дагестана выяснить причины конфликта... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:18
беспорядки во временном лагере в дагестане
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дербентский район
азербайджан
происшествия
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дербентский район
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беспорядки во временном лагере в дагестане, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дербентский район, азербайджан, происшествия

Бастрыкин поручил выяснить причины конфликта в Дагестане

19:18 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Северо-Кавказскому федеральному помочь следователям из Дагестана выяснить причины конфликта в палаточном лагере и доложить в кратчайшие сроки, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказал РИА Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции, проводится служебная проверка.
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"Председатель ведомства поручил руководителю СУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу оказать помощь коллегам из Республики Дагестан в установлении обстоятельств нападения граждан Республики Азербайджан на полицейских и доложить о причинах возникновения инцидента в кратчайшие сроки", - сказала Петренко по итогам оперативного онлайн-совещания под руководством Бастрыкина.
Ранее на сайте республиканского СУСК сообщалось, что в беспорядках в лагере временного содержания в Дагестане участвовали около 400 граждан Азербайджана, которые попались перекрыть федеральную трассу "Кавказ". Когда их попытались усмирить полицейские, в ответ полетели камни и "другие предметы". Общежитие и палаточный городок находятся близ села Куллар Дербентского района.
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Беспорядки во временном лагере в ДагестанеСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинДербентский районАзербайджанПроисшествия
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