Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200616/1573024947.html
В епархии призвали молиться о вразумлении отрицавшего COVID-19 священника
Екатеринбургская епархия призывает молиться о вразумлении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области, который призывал нарушать самоизоляцию и РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:16
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
youtube
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570638203_0:0:1356:763_1400x0_80_0_0_33173a6653b4939acb79415f918254b3.jpg
2
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570638203_0:0:1356:763_1400x0_80_0_0_33173a6653b4939acb79415f918254b3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570638203_170:0:1187:763_1400x0_80_0_0_509a64528b4f52d42fe62ac6d3bd7958.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570638203_297:0:1060:763_1400x0_80_0_0_5674045fcb0db58821532630ccd299a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, youtube, свердловская область, общество

В епархии призвали молиться о вразумлении отрицавшего COVID-19 священника

19:16 16.06.2020
397
© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"Схиигумен Сергий
Схиигумен Сергий
© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургская епархия призывает молиться о вразумлении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области, который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе епархии.
Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса. В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня.
"В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда", - сказали в пресс-службе.
Местное издание Ura.ru сообщило, что настоятелем Среднеуральского женского монастыря вместо отца Сергия назначили протоиерея Георгия (Викторова).
В пресс-службе епархии РИА Новости уточнили, что клирик Ново-Тихвинского женского монастыря, протоиерей Георгий Викторов был назначен заместителем старшего священника Среднеуральского женского монастыря для совершения богослужения и помощи настоятельнице обители.
"Матушка-настоятельница - главное должностное духовное лицо в женском монастыре - назначается Священным Синодом. Именно она управляет монастырем. Монахиня Варвара (Крыгина) назначена настоятельницей Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" решением Священного Синода 20 апреля 2005 года. Матушка Варвара, будучи послушницей, с первых дней созидала этот монастырь вместе с отцом Сергием и сестрами", - подчеркнули в пресс-службе.
В связи с тем, что законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители, и был назначен священник Георгий Викторов - для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы, подчеркнули в епархии.
782233
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеYouTubeСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Названо средство защиты резиденции Путина от коронавируса
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Семья в шоке": адвокат родных Захарова спрогнозировал наказание Ефремову
Медики на крыльце красной зоны
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
Автомобиль полиции
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни Кофемания на Большой Никитской улице
Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Лента новостейМолния