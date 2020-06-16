В епархии призвали молиться о вразумлении отрицавшего COVID-19 священника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургская епархия призывает молиться о вразумлении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области, который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе епархии.

Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса. В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня.

"В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда", - сказали в пресс-службе.

Местное издание Ura.ru сообщило, что настоятелем Среднеуральского женского монастыря вместо отца Сергия назначили протоиерея Георгия (Викторова).

В пресс-службе епархии РИА Новости уточнили, что клирик Ново-Тихвинского женского монастыря, протоиерей Георгий Викторов был назначен заместителем старшего священника Среднеуральского женского монастыря для совершения богослужения и помощи настоятельнице обители.

"Матушка-настоятельница - главное должностное духовное лицо в женском монастыре - назначается Священным Синодом. Именно она управляет монастырем. Монахиня Варвара (Крыгина) назначена настоятельницей Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" решением Священного Синода 20 апреля 2005 года. Матушка Варвара, будучи послушницей, с первых дней созидала этот монастырь вместе с отцом Сергием и сестрами", - подчеркнули в пресс-службе.