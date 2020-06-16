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МИД призвал стороны конфликта в Афганистане достичь длительного перемирия
Установление всеобщего и длительного прекращения огня в Афганистане должно стать одним из ключевых вопросов предстоящих межафганских переговоров, заявили во... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:16
россия
залмай халилзад
ханиф атмар
замир кабулов
афганистан
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в мире
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353
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россия, залмай халилзад, ханиф атмар, замир кабулов, афганистан, сша, в мире

МИД призвал стороны конфликта в Афганистане достичь длительного перемирия

19:16 16.06.2020
104
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Установление всеобщего и длительного прекращения огня в Афганистане должно стать одним из ключевых вопросов предстоящих межафганских переговоров, заявили во вторник в МИД РФ по итогам консультаций России, США и Афганистана в формате видеоконференции. В переговорах приняли участие спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, его американский коллега Залмай Халилзад и и.о. главы МИД ИРА Ханиф Атмар.
Ранее Кабулов заявил РИА Новости, что в ходе онлайн-встречи афганская сторона подтвердила намерение в ближайшее время завершить процесс освобождения пленных талибов, что было условием начала прямых межафганских переговоров.
"Россия и США приветствовали намерение правительства Афганистана завершить процесс освобождения пяти тысяч талибов в ближайшие дни. Стороны также отметили необходимость снижения насилия в качестве меры укрепления доверия и подчеркнули, что установление всеобщего и длительного режима прекращения огня должно стать одним из ключевых вопросов повестки дня межафганских переговоров", - говорится в сообщении МИД РФ.
Ханиф Атмар отдельно акцентировал важность расширения формата "тройки" Россия-США-Китай за счет подключения основных региональных и международных участников урегулирования ситуации в Афганистане, добавили в российском дипведомстве.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
14 июня, 22:53
Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
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РоссияЗалмай ХалилзадХаниф АтмарЗамир КабуловАфганистанСШАВ мире
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