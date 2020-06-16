https://ria.ru/20200616/1573024748.html
Власти Боливии попросили прекратить атаки на вышки связи
Власти Боливии просят прекратить атаки на вышки сотовой связи, начатые гражданами из-за боязни того, что технологии 5G, которые якобы внедряют в стране, несут... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:12
2020-06-16T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
5g
боливия
в мире
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https://ria.ru/20200609/1572653222.html
https://ria.ru/20200603/1572425937.html
1
боливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154768/31/1547683163_0:170:3340:2048_1400x0_80_0_0_feee38ba51a323a0f4c10884efe428f5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, 5g, боливия, в мире