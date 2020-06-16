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https://ria.ru/20200616/1573024748.html
Власти Боливии попросили прекратить атаки на вышки связи
Власти Боливии просят прекратить атаки на вышки сотовой связи, начатые гражданами из-за боязни того, что технологии 5G, которые якобы внедряют в стране, несут... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
5g
боливия
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, 5g, боливия, в мире

Власти Боливии попросили прекратить атаки на вышки связи

19:12 16.06.2020
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© AP Photo / Juan KaritaПолицейский в Боливии
Полицейский в Боливии
© AP Photo / Juan Karita
Полицейский в Боливии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн – РИА Новости. Власти Боливии просят прекратить атаки на вышки сотовой связи, начатые гражданами из-за боязни того, что технологии 5G, которые якобы внедряют в стране, несут риск заболевания коронавирусом, сообщает газета El Deber.
Ранее в крупном городе Япакани (департамент Санта-Крус) были разрушены четыре телекоммуникационные вышки. Нападавшие были убеждены, что в городе внедряется технология 5G, которая якобы провоцирует увеличение заболеваний коронавирусом.
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"В Боливии нет антенн 5G, ни одной", - приводит газета слова министра государственных работ Ивана Ариаса. Эти действия лишают самих граждан связи, интернета, телевидения и наносят ущерб инфраструктуре.
Похожая ситуация была ранее и в Перу, где жители небольшой горной деревни взяли в заложники несколько техников телекоммуникационной компании, которые, по их мнению, приехали, чтобы установить технологию 5G.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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3 июня, 19:36
Кадыров призвал не верить в "чипизацию" посредством вышек 5G
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-195GБоливияВ мире
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