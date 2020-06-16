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Россия выступает за возобновление диалога со всеми странами НАТО
Москва выступает за возобновление диалога со всеми странами-членами НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:01
жозеп боррель
сергей лавров
нато
москва
сша
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
жозеп боррель, сергей лавров, нато, москва, сша, в мире

Россия выступает за возобновление диалога со всеми странами НАТО

19:01 16.06.2020
145
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва выступает за возобновление диалога со всеми странами-членами НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Скажу лишь только, что мы за возобновление нормального диалога со всеми странами, которые входят в Североатлантический альянс по военной линии, для того, чтобы в комплексе, в совокупности рассматривать всю проблематику, связанную с обеспечением военно-политической безопасности на европейском континенте, в Евроатлантике в более широком контексте, на основе объективного анализа, на основе объективной оценки тех рисков и угроз, которые здесь существуют", - сказал министр по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Предложения Москвы о снижении напряженности на линии соприкосновения России и НАТО хорошо известны, они передавались и США, и Североатлантическому альянсу, конкретных ответов пока получено не было, отметил Лавров.
"Они остаются на столе, и когда натовцы созреют, мы будем готовы к конкретным шагам по деэскалации", - подчеркнул он.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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