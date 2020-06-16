Россия выступает за возобновление диалога со всеми странами НАТО

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва выступает за возобновление диалога со всеми странами-членами НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Скажу лишь только, что мы за возобновление нормального диалога со всеми странами, которые входят в Североатлантический альянс по военной линии, для того, чтобы в комплексе, в совокупности рассматривать всю проблематику, связанную с обеспечением военно-политической безопасности на европейском континенте, в Евроатлантике в более широком контексте, на основе объективного анализа, на основе объективной оценки тех рисков и угроз, которые здесь существуют", - сказал министр по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Предложения Москвы о снижении напряженности на линии соприкосновения России и НАТО хорошо известны, они передавались и США, и Североатлантическому альянсу, конкретных ответов пока получено не было, отметил Лавров.
"Они остаются на столе, и когда натовцы созреют, мы будем готовы к конкретным шагам по деэскалации", - подчеркнул он.