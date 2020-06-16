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В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Немецких депутатов и дипломатов не удивило решение Вашингтона сократить число американских военных в Германии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:37
вальдемар гердт
александер ной
дональд трамп
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der spiegel
германия
африка
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Кто говорил что Евросоюз оккупирован войсками США? Вон читайте как политики Германии заныли чтобы США не уходила из Европы. Без США Евросоюз в опасности и может попасть под влияние России которая будет накручивать цены на нефть и газ, потом слезами умываться будете. А вместе ЕС и США и Китай это сила которая возьмет коня в тиски. Китай за голову возьмет коня, а США и ЕС за ноги сзади и завалит ретивую
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вальдемар гердт, александер ной, дональд трамп, мид германии, нато, der spiegel, германия, африка, вашингтон (город), сша, берлин (город), безопасность, в мире

В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска

19:01 16.06.2020 (обновлено: 21:37 16.06.2020)
19723
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Немецких депутатов и дипломатов не удивило решение Вашингтона сократить число американских военных в Германии.
Накануне президент Дональд Трамп пообещал уменьшить американский контингент почти вдвое. Он отметил, что военные тратят там много денег, а Берлин, наоборот, недоплачивает в бюджет НАТО.
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Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.
"Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", — сказала она.
Депутат Вальдемар Гердт в комментарии РИА Новости заявил, что на безопасность Германии вывод американских войск не повлияет.
"Однако крайне прискорбно, что о решении такого масштаба не сообщили заранее", — посетовал политик.
Парламентарий добавил, что сокращение американской группировки станет "хорошим стимулом для того, чтобы подумать о собственных концепциях и стратегиях безопасности, а не полагаться исключительно на "большого брата" по ту сторону Атлантики".
Депутат Александер Ной, в свою очередь, назвал решение Вашингтона шантажом.
"Как обычно бывает в плохих американских фильмах, эти угрозы нашпигованы извращенными аргументами и ложью, потому что в действительности им нет никакого разумного оправдания", — возмутился он.
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Упреки Вашингтона в том, что Берлин слишком мало средств выделяет в оборонный бюджет, Ной назвал несправедливыми. Он отметил, что Германия годами увеличивает свои военные расходы в соответствии с требованиями НАТО, на данный момент они составляют более 51 миллиарда евро.
Аналогичного мнения придерживается депутат Йоханн Вадепул, который сказал в комментарии Bloomberg, что "с партнерами так не поступают".
"Мы бы хотели, чтобы наш главный союзник вел себя образцово, сбалансированно, а не оказывал давление", — заключил он.
Позже глава немецкого Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что американские солдаты находятся в Германии и Европе, чтобы гарантировать безопасность самих США. В ответ на критику Трампа о взносах в Североатлантический альянс она отметила, что безопасность — не товар.
"НАТО базируется на солидарности, на доверии, на общих ценностях и интересах, и сегодня у нас, как и прежде, есть общие интересы", — сказала она.
Ранее газета Spiegel писала, что решение американского лидера застало немецкое правительство врасплох. Глава МИД Германии Хайко Маас также не удивился сокращению американского контингента, отметив, что две страны находятся в сложных отношениях.
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Вальдемар ГердтАлександер НойДональд ТрампМИД ГерманииНАТОDer SpiegelГерманияАфрикаВашингтон (город)СШАБерлин (город)БезопасностьВ мире
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Кто говорил что Евросоюз оккупирован войсками США? Вон читайте как политики Германии заныли чтобы США не уходила из Европы. Без США Евросоюз в опасности и может попасть под влияние России которая будет накручивать цены на нефть и газ, потом слезами умываться будете. А вместе ЕС и США и Китай это сила которая возьмет коня в тиски. Китай за голову возьмет коня, а США и ЕС за ноги сзади и завалит ретивую
16 июня, 19:17
Сергей Писсов
46101114
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Сергей Писсов
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