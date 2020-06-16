В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска

Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Немецких депутатов и дипломатов не удивило решение Вашингтона сократить число американских военных в Германии.

Накануне президент Дональд Трамп пообещал уменьшить американский контингент почти вдвое. Он отметил, что военные тратят там много денег, а Берлин, наоборот, недоплачивает в бюджет НАТО.

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.

"Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", — сказала она.

Депутат Вальдемар Гердт в комментарии РИА Новости заявил, что на безопасность Германии вывод американских войск не повлияет.

"Однако крайне прискорбно, что о решении такого масштаба не сообщили заранее", — посетовал политик.

Парламентарий добавил, что сокращение американской группировки станет "хорошим стимулом для того, чтобы подумать о собственных концепциях и стратегиях безопасности, а не полагаться исключительно на "большого брата" по ту сторону Атлантики".

Депутат Александер Ной, в свою очередь, назвал решение Вашингтона шантажом.

"Как обычно бывает в плохих американских фильмах, эти угрозы нашпигованы извращенными аргументами и ложью, потому что в действительности им нет никакого разумного оправдания", — возмутился он.

Упреки Вашингтона в том, что Берлин слишком мало средств выделяет в оборонный бюджет, Ной назвал несправедливыми. Он отметил, что Германия годами увеличивает свои военные расходы в соответствии с требованиями НАТО, на данный момент они составляют более 51 миллиарда евро.

Аналогичного мнения придерживается депутат Йоханн Вадепул, который сказал в комментарии Bloomberg , что "с партнерами так не поступают".

"Мы бы хотели, чтобы наш главный союзник вел себя образцово, сбалансированно, а не оказывал давление", — заключил он.

Позже глава немецкого Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что американские солдаты находятся в Германии и Европе, чтобы гарантировать безопасность самих США. В ответ на критику Трампа о взносах в Североатлантический альянс она отметила, что безопасность — не товар.

"НАТО базируется на солидарности, на доверии, на общих ценностях и интересах, и сегодня у нас, как и прежде, есть общие интересы", — сказала она.