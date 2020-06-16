Калининградские власти отложили начало туристического сезона

В регионе продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах. Пока по-прежнему прилетевшие в Калининградскую область из других регионов должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Запрет на проведение массовых мероприятий, который должен был завершиться 15 июня, сохраняется до особого распоряжения областного правительства.