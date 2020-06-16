Калининградские власти отложили начало туристического сезона

КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Калининградские власти перенесли начало туристического сезона из-за ограничений, связанных с коронавирусом, ориентировочно на период с 22 до 26 июня, сообщает ассоциация туроператоров со ссылкой на министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.
Ранее в интервью РИА Новости министр сообщил, что региональные власти надеются, что примерно с 15 июня будут сняты ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19, в том числе отменена обсервация для прилетающих в регион, а также полноценно откроются гостиницы и точки общепита.
"Сроки пришлось сдвинуть. Новые ориентировочные даты запуска турсезона в области - период с 22 по 26 июня. Мы рассчитываем, что с этого времени туристам, прибывающим в Калининград, не придется проходить обязательный двухнедельный карантин. А вот тест на коронавирус пока будет необходим. Если туристы будут приезжать без этой справки, придется проходить через обсерватор", - сказал Ермак, слова которого приводятся в сообщении ассоциации.
Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов рекомендовал рестораторам и отельерам начинать подготовку к открытию ресторанов и гостиниц. Кроме того, по решению оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией со вторника возобновили работу парки, зоопарк и ботанический сад в прогулочном режиме, без открытия павильонов. Начали работу стоматологические клиники, косметологии, массажные салоны, клиники пластической хирургии.
В регионе продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах. Пока по-прежнему прилетевшие в Калининградскую область из других регионов должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Запрет на проведение массовых мероприятий, который должен был завершиться 15 июня, сохраняется до особого распоряжения областного правительства.
Всего, по данным оперштаба, на 16 июня на COVID-19 обследованы 71,6 тысячи человек. Выявлено 2124 случая заражения (12 за последние сутки), из которых 1042 человека выздоровели (56 человек за сутки), 34 скончались. Под медицинским наблюдением остаются 4832 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.