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Собянин открыл сезон летних веранд в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон летних веранд и отметил, что, исходя из динамики ситуации с коронавирусом в Москве, на следующей неделе картина будет... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:59
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Собянин открыл сезон летних веранд в Москве

18:59 16.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон летних веранд и отметил, что, исходя из динамики ситуации с коронавирусом в Москве, на следующей неделе картина будет нормальной, и можно будет утвердить открытие стационарных помещений ресторанов и кафе.
Во вторник Собянин посетил летнюю веранду одного из столичных кафе и встретился с представителями отрасли общественного питания Москвы. Он подчеркнул, что открытие кафе и ресторанов - долгожданное событие в столичной жизни, и отметил, что это очень важный этап для всех с точки зрения возвращения к привычной жизни.
"Самое привычное в нашей московской жизни - это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили", - сказал Собянин.
Он подчеркнул, что все решения по открытию были серьезно выверены.
"У нас после отмены пропусков прошло семь-восемь дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию", - сказал Собянин.
Как, в свою очередь, отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный санитарный врач столицы Елена Андреева, все предприятия общественного питания Москвы получили рекомендации по своей работе в новых условиях.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
"После трех месяцев изоляции к ним придут ментально другие посетители. Они будут хотеть, чтобы перед ними протирали столы с дезинфицирующими средствами, нужно надевать перчатки, маски, чтобы в масках были официанты... Это необходимо сегодня", - сказала Андреева.
В свою очередь, мэр выразил надежду, что все требования будут соблюдаться, и, в первую очередь, это будут контролировать сами москвичи.
"Вообще у нас вся надежда не на то, что вы с инспекторами будете бегать по кафе и сторожить, а именно на граждан, которые будут от них же требовать", - сказал Собянин, обращаясь к Андреевой.
Открытие ресторанов и кафе в полном объеме запланировано на 23 июня.
Во вторник начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций - сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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