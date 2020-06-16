Канада и США продлили закрытие границы до 21 июля

ТОРОНТО, 16 июн - РИА Новости. Власти Канады и США продлевают закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В соответствии с прошлыми договоренностями, граница должна была оставаться закрытой до 21 июня.
"Сейчас я могу подтвердить, что Канада и Соединенные Штаты вновь договорились продлить на 30 дней - до 21 июля - действующие меры на нашей границе", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США из-за коронавируса вводит запрет на не необходимые поездки через наземную границу с Канадой с 20 марта. Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивают поездки на паромах и по железной дороге. Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.