Канада и США продлили закрытие границы до 21 июля

В соответствии с прошлыми договоренностями, граница должна была оставаться закрытой до 21 июня.

"Сейчас я могу подтвердить, что Канада и Соединенные Штаты вновь договорились продлить на 30 дней - до 21 июля - действующие меры на нашей границе", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции.