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Распространение нового коронавируса
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Канада и США продлили закрытие границы до 21 июля
Власти Канады и США продлевают закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер-министр РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джастин трюдо
коронавирусы
министерство внутренней безопасности сша
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канада
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, джастин трюдо, коронавирусы, министерство внутренней безопасности сша, воз, канада, сша, в мире

Канада и США продлили закрытие границы до 21 июля

18:54 16.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ТОРОНТО, 16 июн - РИА Новости. Власти Канады и США продлевают закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В соответствии с прошлыми договоренностями, граница должна была оставаться закрытой до 21 июня.
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"Сейчас я могу подтвердить, что Канада и Соединенные Штаты вновь договорились продлить на 30 дней - до 21 июля - действующие меры на нашей границе", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США из-за коронавируса вводит запрет на не необходимые поездки через наземную границу с Канадой с 20 марта. Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивают поездки на паромах и по железной дороге. Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джастин ТрюдоКоронавирусыМинистерство внутренней безопасности СШАВОЗКанадаСШАВ мире
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