В ЕС осудили действия КНДР в Кэсоне

Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник во вторник сообщило, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.