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В ЕС осудили действия КНДР в Кэсоне
Разрушение КНДР межкорейского отделения связи в Кэсоне дестабилизирует ситуацию и подрывает усилия по урегулированию на Корейском полуострове, говорится в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:53
жозеп боррель
промышленный регион кэсон
южная корея
кндр
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
жозеп боррель, промышленный регион кэсон, южная корея, кндр, в мире

В ЕС осудили действия КНДР в Кэсоне

18:53 16.06.2020
308
© REUTERS / Yonhap Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
© REUTERS / Yonhap
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Разрушение КНДР межкорейского отделения связи в Кэсоне дестабилизирует ситуацию и подрывает усилия по урегулированию на Корейском полуострове, говорится в распространенном заявлении пресс-службы верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник во вторник сообщило, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
Видео взрыва в Кэсоне
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Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео
"Европейский союз глубоко сожалеет о действиях КНДР, которые усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и подрывают дипломатические усилия по урегулированию на Корейском полуострове", - говорится в документе.
В ЕС подчеркнули важность "сохранять межкорейские линии связи открытыми, чтобы избегать недопонимания, а также укреплять доверие между двумя сторонами".
"ЕС продолжает поощрять диалог и возобновление устойчивого дипломатического процесса, направленного на укрепление доверия и установление прочного мира и безопасности на Корейском полуострове", - подчеркивается в заявлении.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
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Жозеп БоррельПромышленный регион КэсонЮжная КореяКНДРВ мире
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