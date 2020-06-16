https://ria.ru/20200616/1573023843.html
В ЕС осудили действия КНДР в Кэсоне
Разрушение КНДР межкорейского отделения связи в Кэсоне дестабилизирует ситуацию и подрывает усилия по урегулированию на Корейском полуострове, говорится в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:53
2020-06-16T18:53
жозеп боррель
промышленный регион кэсон
южная корея
кндр
в мире
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промышленный регион кэсон
южная корея
кндр
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, промышленный регион кэсон, южная корея, кндр, в мире
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости.
Разрушение КНДР
межкорейского отделения связи в Кэсоне
дестабилизирует ситуацию и подрывает усилия по урегулированию на Корейском полуострове, говорится в распространенном заявлении пресс-службы верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля
.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник во вторник сообщило, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
"Европейский союз глубоко сожалеет о действиях КНДР, которые усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и подрывают дипломатические усилия по урегулированию на Корейском полуострове", - говорится в документе.
В ЕС подчеркнули важность "сохранять межкорейские линии связи открытыми, чтобы избегать недопонимания, а также укреплять доверие между двумя сторонами".
"ЕС продолжает поощрять диалог и возобновление устойчивого дипломатического процесса, направленного на укрепление доверия и установление прочного мира и безопасности на Корейском полуострове", - подчеркивается в заявлении.