В Сочи грузовик опрокинулся на автобус

Сообщение о ДТП с участием автобуса Hyindai и грузового автомобиля MAN поступило в дежурную часть около 16.00. По предварительным данным, в Хостинском районе Сочи на Новороссийском шоссе водитель грузовика на левом закруглении дороги допустил опрокидывание автомобиля на автобус, двигавшийся во встречном направлении.