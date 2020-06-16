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В Париже задержали более 20 человек в ходе беспорядков
Полицейские задержали 24 человека в ходе беспорядков в Париже, сообщает префектура полиции. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:51
франция
париж
в мире
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франция
париж
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Столкновения демонстрантов с полицией у Дома инвалидов в Париже
Столкновения демонстрантов с полицией у Дома инвалидов в Париже продолжаются уже более часа, наш корреспондент на месте следит за происходящим. Задержаны 16 человек, ближайший мост через Сену оцеплен полицией.
2020-06-16T18:51
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Беспорядки во время акции протеста медиков в Париже
На акции протеста медиков в Париже начались беспорядки.
2020-06-16T18:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, франция, париж, в мире
В Париже задержали более 20 человек в ходе беспорядков
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полицейские задержали 24 человека в ходе беспорядков в Париже, сообщает префектура полиции.
2020-06-16T18:51
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В Париже задержали более 20 человек в ходе беспорядков

18:51 16.06.2020
257
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полицейские задержали 24 человека в ходе беспорядков в Париже, сообщает префектура полиции.
Ранее сообщалось о 16 задержанных.
"Данные по состоянию на 17.00: полиция произвела 24 задержания", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что более часа продолжались столкновения демонстрантов с полицией в Париже, где во вторник проходит мирная акция протеста медработников. Полиция против хулиганов и нарушителей применяла слезоточивый газ.
Беспорядки начались после 15.00 (16.00 мск) на пересечении улиц Фабер и Университет, когда участники радикального движения Black blocks, не имеющие никакого отношения к мирной демонстрации медицинских работников, начали забрасывать камнями полицейских, перевернули машину, попытались разбить стёкла автобуса, поджигали пластиковые заграждения.
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