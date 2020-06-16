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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573023518.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 233
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 233, общее число умерших достигло 41 969, количество выявленных заболевших увеличилось на 1279,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 233

18:50 16.06.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 233, общее число умерших достигло 41 969, количество выявленных заболевших увеличилось на 1279, до 298 136, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее число умерших увеличилось на 38, заболевших - на 1056. Скачок в числе умерших объясняется тем, что в выходные система оповещения не работает в полную силу, и неучтенные случаи добавляются к статистике за следующие дни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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