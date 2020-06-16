https://ria.ru/20200616/1573023182.html
Источник: в Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских
Водитель и пассажир Mercedes напали на полицейского в Петербурге, один из нападавших задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:45
2020-06-16T18:46
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572974140.html
Иван Чугайнов
Такое ощущение, что дали установку как можно меньше писать про коронавирус, потому что разом появилось столько чепухи.
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5
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия