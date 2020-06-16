Источник: в Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских

"В ночь на 16 мая 2020 года на территории Александровского парка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes. Водитель и пассажир иномарки отказались предъявлять документы, и на предложение полицейских проследовать в отдел полиции для установления личности отреагировали агрессивно, напав на полицейских", - сказал собеседник агентства.