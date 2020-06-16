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Источник: в Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских
Водитель и пассажир Mercedes напали на полицейского в Петербурге, один из нападавших задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:46
санкт-петербург
происшествия
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Такое ощущение, что дали установку как можно меньше писать про коронавирус, потому что разом появилось столько чепухи.
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5
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
санкт-петербург, происшествия

Источник: в Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских

18:45 16.06.2020 (обновлено: 18:46 16.06.2020)
2112
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Водитель и пассажир Mercedes напали на полицейского в Петербурге, один из нападавших задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В ночь на 16 мая 2020 года на территории Александровского парка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes. Водитель и пассажир иномарки отказались предъявлять документы, и на предложение полицейских проследовать в отдел полиции для установления личности отреагировали агрессивно, напав на полицейских", - сказал собеседник агентства.
Один из нападавших, 22-летний пассажир иномарки, был задержан. Водителю автомобиля удалось скрыться на иномарке, остановившейся неподалеку от места происшествия. Его разыскивают.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Такое ощущение, что дали установку как можно меньше писать про коронавирус, потому что разом появилось столько чепухи.
16 июня, 19:00
Иван Чугайнов
4010010
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