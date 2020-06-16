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Лавров подтвердил приглашение Боррелю посетить Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подтвердил приглашение Москвы верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:44
жозеп боррель
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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жозеп боррель, сергей лавров, москва, в мире

Лавров подтвердил приглашение Боррелю посетить Россию

18:44 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подтвердил приглашение Москвы верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю посетить Россию, как только позволит ситуация с распространением коронавируса.
"Подтвердили приглашение Жозепу Боррелю посетить РФ, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией", - сказал Лавров в ходе онлайн пресс-конференции по итогам телефонного разговора с Боррелем.
Ранее сам Боррель заявлял, что намерен посетить Россию "так скоро, как это будет возможно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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