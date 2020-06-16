Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573022840.html
Лавров и Боррель призвали к прямому диалогу палестинцев и израильтян
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:40
зеев элькин
иордан
сергей лавров
махмуд аббас
иерусалим
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_0:71:2000:1196_1400x0_80_0_0_6c25dfaf49f4b77a9290951ce88962c5.jpg
https://ria.ru/20200604/1572466877.html
https://ria.ru/20200529/1572192660.html
https://ria.ru/20200612/1572842582.html
иордан
иерусалим
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_0:71:2000:1196_1400x0_80_0_0_6c25dfaf49f4b77a9290951ce88962c5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_88:0:2000:1434_1400x0_80_0_0_b60cfa9254102479521fd69c526562ed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_564:0:1998:1434_1400x0_80_0_0_f57708695d0372e36ed4d5bcbba09a19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зеев элькин, иордан, сергей лавров, махмуд аббас, иерусалим, оон, сша, в мире

Лавров и Боррель призвали к прямому диалогу палестинцев и израильтян

18:40 16.06.2020
121
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора призвали к прямому диалогу палестинцев и израильтян.
"Обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании, вернее, тот тупик, в котором усилия по достижению этого урегулирования сейчас находятся, и акцентировали важность активизации консолидированных усилий международного сообщества с целью постараться возобновить как можно скорее прямые переговоры между палестинцами и израильтянами под эгидой ООН для решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего мирного соглашения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Боррелем.
Тель-Авив
4 июня, 15:08
В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран, включая ЕС, этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
29 мая, 17:37
Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
В ЕС заявляли, что аннексия идет вразрез с международным правом и может спровоцировать напряженность в регионе.
Зеев Элькин
12 июня, 09:22
Министр Израиля надеется, что мир признает новые границы страны
210010
Обсудить 0
Зеев ЭлькинИорданСергей ЛавровМахмуд АббасИерусалимООНСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
Газораспределительная станция
Эксперт оценил возможность отказа Белоруссии от российского газа
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Лавров напомнил, что Россия не просила о снятии санкций из-за пандемии
Жозеп Боррель
ЕС рассчитывает на Россию в поиске решений проблем на международной арене
Вадим Рабинович
В Раде предложили признать, что Украина "отдана на съедение" МВФ
Алеппо
Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Лукашенко раскритиковал идею закрыть БелАЭС на средства Евросоюза
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Лента новостейМолния