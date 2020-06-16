Лавров и Боррель призвали к прямому диалогу палестинцев и израильтян

В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля

В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля

Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.

В ЕС заявляли, что аннексия идет вразрез с международным правом и может спровоцировать напряженность в регионе.