Лавров прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове

"Россия является государством, которое непосредственно граничит с Корейским полуостровом. Уже по одной этой причине, не говоря об исторических связях с корейским народом, мы неизменно заинтересованы в поддержании на этом полуострове и укреплении там прочного, надежного мира, стабильности. И исходя из этих наших принципиальных позиций мы выступаем за развитие межкорейского диалога в интересах нормализации отношений между двумя корейскими государствами, между Севером и Югом и за урегулирование всего комплекса проблем этого региона исключительно мирными дипломатическими средствами", - сказал Лавров.