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Лавров прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове
Москва заинтересована в мире на Корейском полуострове, будет и далее побуждать стороны к диалогу, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:02
промышленный регион кэсон
сергей лавров
южная корея
кндр
в мире
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7 495 645-6601 
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353
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промышленный регион кэсон, сергей лавров, южная корея, кндр, в мире

Лавров прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове

18:39 16.06.2020 (обновлено: 19:02 16.06.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manПромышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
Промышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
© AP Photo / Lee Jin-man
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва заинтересована в мире на Корейском полуострове, будет и далее побуждать стороны к диалогу, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент в Кэсоне.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник во вторник сообщило, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
Видео взрыва в Кэсоне
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Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео
"Россия является государством, которое непосредственно граничит с Корейским полуостровом. Уже по одной этой причине, не говоря об исторических связях с корейским народом, мы неизменно заинтересованы в поддержании на этом полуострове и укреплении там прочного, надежного мира, стабильности. И исходя из этих наших принципиальных позиций мы выступаем за развитие межкорейского диалога в интересах нормализации отношений между двумя корейскими государствами, между Севером и Югом и за урегулирование всего комплекса проблем этого региона исключительно мирными дипломатическими средствами", - сказал Лавров.
По его словам, на достижение этих целей направлены российско-китайские инициативы, которые остаются на столе - дорожная карта и план действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова.
"В рамках этих инициатив предусмотрены конкретные, необходимые, по нашему убеждению, меры, которые позволят снять имеющиеся межкорейские противоречия. Мы будем руководствоваться этим подходом и впредь, побуждая межкорейские контакты и межкорейские договоренности", - добавил министр.
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