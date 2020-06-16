Лавров напомнил, что Россия не просила о снятии санкций из-за пандемии

"Мы вопросы о санкциях вообще не обсуждаем с теми, кто эти санкции вводил, это была их инициатива. Им и определяться, насколько эффективно эта инициатива работает в их интересах. Мы свои выводы сделали достаточно давно... Что касается упоминания о тех призывах, которые мы адресовали в связи с коронавирусом, предлагая ослабить санкционное давление, здесь налицо передергивание фактов: я уже не раз наблюдал, что в западных СМИ наша позиция тут же препарировалась как подтверждение того, что мы призываем снять санкции против России. Мы не об этом говорили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
Он подчеркнул, что РФ говорила о необходимости снять санкции, введенные против тех стран, которые сейчас в наибольшей степени страдают и страдали до коронавируса.
"А в период пандемии сохранение этих абсолютно незаконных, нелегитимных, односторонних санкций выглядело и вовсе бесчеловечно. Мы имели в виду односторонние санкции Запада против Ирана, Венесуэлы, Сирии и КНДР. Мы не просили снимать санкции с Российской Федерации, мы с этими проблемами справимся сами", - резюмировал министр.
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