Лавров напомнил, что Россия не просила о снятии санкций из-за пандемии

Он подчеркнул, что РФ говорила о необходимости снять санкции, введенные против тех стран, которые сейчас в наибольшей степени страдают и страдали до коронавируса.

"А в период пандемии сохранение этих абсолютно незаконных, нелегитимных, односторонних санкций выглядело и вовсе бесчеловечно. Мы имели в виду односторонние санкции Запада против Ирана, Венесуэлы, Сирии и КНДР. Мы не просили снимать санкции с Российской Федерации, мы с этими проблемами справимся сами", - резюмировал министр.