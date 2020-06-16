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Лавров напомнил, что Россия не просила о снятии санкций из-за пандемии
Россия не просила о снятии санкций в связи с пандемией коронавируса, речь шла о необходимости снять ограничения, введенные против тех стран, которые и до... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:04
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, в мире

Лавров напомнил, что Россия не просила о снятии санкций из-за пандемии

18:37 16.06.2020 (обновлено: 19:04 16.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия не просила о снятии санкций в связи с пандемией коронавируса, речь шла о необходимости снять ограничения, введенные против тех стран, которые и до пандемии сильно страдали от них, - это Иран, Венесуэла, Сирия и КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вопросы о санкциях вообще не обсуждаем с теми, кто эти санкции вводил, это была их инициатива. Им и определяться, насколько эффективно эта инициатива работает в их интересах. Мы свои выводы сделали достаточно давно... Что касается упоминания о тех призывах, которые мы адресовали в связи с коронавирусом, предлагая ослабить санкционное давление, здесь налицо передергивание фактов: я уже не раз наблюдал, что в западных СМИ наша позиция тут же препарировалась как подтверждение того, что мы призываем снять санкции против России. Мы не об этом говорили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
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Он подчеркнул, что РФ говорила о необходимости снять санкции, введенные против тех стран, которые сейчас в наибольшей степени страдают и страдали до коронавируса.
"А в период пандемии сохранение этих абсолютно незаконных, нелегитимных, односторонних санкций выглядело и вовсе бесчеловечно. Мы имели в виду односторонние санкции Запада против Ирана, Венесуэлы, Сирии и КНДР. Мы не просили снимать санкции с Российской Федерации, мы с этими проблемами справимся сами", - резюмировал министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровВ мире
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