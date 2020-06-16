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СК возбудил дело после столкновения самолетов в Пулково
Следователи завели уголовное дело по факту инцидента в аэропорту "Пулково", где при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого самолета,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:39
следственный комитет россии (ск рф)
пулково (аэропорт)
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), пулково (аэропорт), происшествия

СК возбудил дело после столкновения самолетов в Пулково

18:32 16.06.2020 (обновлено: 18:39 16.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту инцидента в аэропорту "Пулково", где при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого самолета, сообщает СК РФ.
Согласно данным следствия, 14 июня при подготовке к взлету по маршрутам следования на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Пулково" произошло столкновение левого крыла воздушного судна Airbus А-20N, следующего рейсом по маршруту "Санкт-Петербург-Иркутск", с хвостовой частью воздушного судна А320 VP-BDL, следующего рейсом по маршруту "Санкт-Петербург-Калининград".
Столкновение самолетов в Пулково
14 июня, 18:52
Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково
"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Как заявили в СК, в результате столкновения причинен крупный ущерб размером свыше одного миллиона рублей.
Пассажиры в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
14 июня, 16:33
Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково
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Следственный комитет России (СК РФ)Пулково (аэропорт)Происшествия
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