СК возбудил дело после столкновения самолетов в Пулково

Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково

Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.