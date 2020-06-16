https://ria.ru/20200616/1573022065.html
СК возбудил дело после столкновения самолетов в Пулково
Следователи завели уголовное дело по факту инцидента в аэропорту "Пулково", где при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого самолета,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:32
2020-06-16T18:39
следственный комитет россии (ск рф)
пулково (аэропорт)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1400x0_80_0_0_2a36971b15f2d09a94a1d7bdef8f4aef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), пулково (аэропорт), происшествия