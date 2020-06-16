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В Греции за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом
В Греции за сутки выявлены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3148 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:30
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, греция, в мире

В Греции за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

18:30 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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АФИНЫ, 16 июн - РИА Новости. В Греции за сутки выявлены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3148 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения во вторник.
За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончались 185 человек, говорится в бюллетене.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрецияВ мире
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