В Греции за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончались 185 человек, говорится в бюллетене.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
14 июня, 02:00Сказано в эфиреВрач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19Легким людей, переболевших COVID-19, может быть нанесен серьезный урон. В чем он выражается и как проходит процесс регенерации, объяснил в интервью радио Sputnik пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.