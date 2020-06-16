Депутаты ЕР обсудят открытие летних веранд с представителем ВОЗ

"Мы будем говорить с ней в пятницу еще, и она готова будет привести сравнительные моменты о том, как рестораны Европы защищаются от вируса, и сравнить с теми мерами, что предпринимаются у нас в стране. Как раз пройдет уже некоторое время, и появится ясность", - сказал Шхагошев РИА Новости.