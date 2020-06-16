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Депутаты ЕР обсудят открытие летних веранд с представителем ВОЗ
Депутаты внутрифракционной группы "Единой России" под руководством Адальби Шхагошева в пятницу пообщаются с представителем Всемирной организации здравоохранения РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:40
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, единая россия, общество

Депутаты ЕР обсудят открытие летних веранд с представителем ВОЗ

18:30 16.06.2020 (обновлено: 18:40 16.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранде ресторана
Дезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранде ресторана
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Депутаты внутрифракционной группы "Единой России" под руководством Адальби Шхагошева в пятницу пообщаются с представителем Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелитой Вуйнович, обсудят вопросы открытия ресторанов после снятия ограничительных мер по коронавирусу.
"Мы будем говорить с ней в пятницу еще, и она готова будет привести сравнительные моменты о том, как рестораны Европы защищаются от вируса, и сравнить с теми мерами, что предпринимаются у нас в стране. Как раз пройдет уже некоторое время, и появится ясность", - сказал Шхагошев РИА Новости.
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Он добавил, что во вторник уже пообщался с Вуйнович, и она сообщила, что "считает нормальным" решение российских властей открыть летние веранды и рестораны.
"Конечно она предупреждает, что это делать надо очень аккуратно, какими бы избыточными ни казались меры Роспотребнадзора. И она считает, что на самом деле люди и рестораторы дополнительно могут сами предпринимать меры по защите от вируса", - добавил Шхагошев.
По словам Шхагошева, на его вопрос, вернулся ли куда-то коронавирус в Европе из-за открытия общепита, представитель ВОЗ ответила, что таких примеров нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияОбщество
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