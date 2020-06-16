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Лавров предупредил об эскалации при аннексии Западного берега Иордана
РФ и ЕС согласны, что аннексия Израилем части палестинских территорий может спровоцировать новый виток насилия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:35
жозеп боррель
евросоюз
сергей лавров
палестина
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в мире
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353
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жозеп боррель, евросоюз, сергей лавров, палестина, израиль, в мире

Лавров предупредил об эскалации при аннексии Западного берега Иордана

18:23 16.06.2020 (обновлено: 18:35 16.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. РФ и ЕС согласны, что аннексия Израилем части палестинских территорий может спровоцировать новый виток насилия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
"Мы подтвердили нашу общую оценку, нашу общую позицию с ЕС, что реализация планов (Израиля) по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан поставит под угрозу перспективу двухгосударственного решения палестино-израильской проблемы, может спровоцировать новый опасный виток насилия в регионе", - заявил Лавров на брифинге.
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
14 июня, 19:02
В ООП предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега
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Жозеп БоррельЕвросоюзСергей ЛавровПалестинаИзраильВ мире
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