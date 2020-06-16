https://ria.ru/20200616/1573021493.html
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе переговоров в режиме телеконференции ситуацию в Ливии, борьбу с коронавирусом и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:22
2020-06-16T18:22
обострение конфликта в ливии
ангела меркель
германия
ливия
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в ливии, ангела меркель, германия, ливия, турция, в мире