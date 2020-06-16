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Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе переговоров в режиме телеконференции ситуацию в Ливии, борьбу с коронавирусом и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:22
обострение конфликта в ливии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обострение конфликта в ливии, ангела меркель, германия, ливия, турция, в мире

Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

18:22 16.06.2020
172
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе переговоров в режиме телеконференции ситуацию в Ливии, борьбу с коронавирусом и сотрудничество по мерам после пандемии, сообщили в администрации турецкого лидера.
"Наш президент обсудил с Меркель в режиме телеконференции ситуацию в Ливии и Восточном Средиземноморье, а также борьбу с СОVID-19 и сотрудничество по тем шагам, которые необходимо предпринять в период после пандемии", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Отмечается, что стороны обсудили также двусторонние отношения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
16:48
Богданов провел переговоры с делегацией восточной части Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииАнгела МеркельГерманияЛивияТурцияВ мире
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