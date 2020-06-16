Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

"Наш президент обсудил с Меркель в режиме телеконференции ситуацию в Ливии и Восточном Средиземноморье, а также борьбу с СОVID-19 и сотрудничество по тем шагам, которые необходимо предпринять в период после пандемии", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.