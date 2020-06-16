Губернатор Югры озвучила планы по развитию региона на пять лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Улучшение жилищных условий граждан, создание инфраструктуры для охраны материнства и детства на самом высоком уровне, строительство и развитие сопутствующих ТЭК отраслей станут приоритетами властей Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие пять лет, заявила глава Югры Наталья Комарова.
Озвучивая во вторник доклад о развитии региона за последние 10 лет на заседании президиума генсовета "Единой России", Комарова отметила, что ключевым фактором, определившим этот процесс, стал принцип, поддержанный жителями: Югра - не вахтовая территория, а место постоянного проживания людей.
Губернатор подчеркнула, что округ за указанный период полностью обеспечил детей дошкольного возраста местами в детсадах, добился увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни с 70 до 75 лет, а также впервые преодолел планку показателя валового регионального продукта в 4 триллиона рублей.
"Приоритеты на следующие пять лет: ликвидация и расселение полумиллиона квадратных метров аварийного жилья, в том числе по прямому поручению президента РФ, создание инфраструктуры для охраны материнства и детства на самом высоком уровне... Строительство моста через Обь в районе Сургута, а также развитие нефтяной компетенции, перевода трудноизвлекаемых запасов в разряд запасов, которые могут и должны быть вовлечены в разработку", - сказала Комарова.
Озвученные планы станут новым импульсом для развития не только нефтегазовой отрасли, но и сопутствующих отраслей, и все это будет происходить в контуре перехода от индустриальной экономики к экономике знаний, резюмировала она.
В свою очередь секретарь генерального совета партии ЕР Андрей Турчак поддержал Комарову, а президиум генсовета проголосовал за ее выдвижение в качестве кандидата на должность губернатора автономного округа.
Президент РФ Владимир Путин 3 июня в ходе рабочей встречи с Комаровой по видеосвязи отметил, что поддержит ее кандидатуру, если она будет в списке претендентов на пост главы региона. Согласно законодательству, до 14 июля политические партии имеют право предложить до трех кандидатур главе Тюменской области, который представит список из пяти претендентов Путину. До 23 августа президент РФ вносит три кандидатуры в думу Югры, и 13 сентября она должна выбрать губернатора.