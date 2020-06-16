Губернатор Югры озвучила планы по развитию региона на пять лет

Губернатор подчеркнула, что округ за указанный период полностью обеспечил детей дошкольного возраста местами в детсадах, добился увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни с 70 до 75 лет, а также впервые преодолел планку показателя валового регионального продукта в 4 триллиона рублей.

В крупнейшем районе Югры ввели более 50% жилья от планируемого на год

В крупнейшем районе Югры ввели более 50% жилья от планируемого на год

Озвученные планы станут новым импульсом для развития не только нефтегазовой отрасли, но и сопутствующих отраслей, и все это будет происходить в контуре перехода от индустриальной экономики к экономике знаний, резюмировала она.