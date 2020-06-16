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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200616/1573021061.html
Губернатор Югры озвучила планы по развитию региона на пять лет
Улучшение жилищных условий граждан, создание инфраструктуры для охраны материнства и детства на самом высоком уровне, строительство и развитие сопутствующих ТЭК РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:15
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353
60
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ханты-мансийский автономный округ, единая россия, наталья комарова, андрей турчак, владимир путин, обь, тюменская область, общество

Губернатор Югры озвучила планы по развитию региона на пять лет

18:15 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Улучшение жилищных условий граждан, создание инфраструктуры для охраны материнства и детства на самом высоком уровне, строительство и развитие сопутствующих ТЭК отраслей станут приоритетами властей Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие пять лет, заявила глава Югры Наталья Комарова.
Озвучивая во вторник доклад о развитии региона за последние 10 лет на заседании президиума генсовета "Единой России", Комарова отметила, что ключевым фактором, определившим этот процесс, стал принцип, поддержанный жителями: Югра - не вахтовая территория, а место постоянного проживания людей.
Губернатор подчеркнула, что округ за указанный период полностью обеспечил детей дошкольного возраста местами в детсадах, добился увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни с 70 до 75 лет, а также впервые преодолел планку показателя валового регионального продукта в 4 триллиона рублей.
"Приоритеты на следующие пять лет: ликвидация и расселение полумиллиона квадратных метров аварийного жилья, в том числе по прямому поручению президента РФ, создание инфраструктуры для охраны материнства и детства на самом высоком уровне... Строительство моста через Обь в районе Сургута, а также развитие нефтяной компетенции, перевода трудноизвлекаемых запасов в разряд запасов, которые могут и должны быть вовлечены в разработку", - сказала Комарова.
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Озвученные планы станут новым импульсом для развития не только нефтегазовой отрасли, но и сопутствующих отраслей, и все это будет происходить в контуре перехода от индустриальной экономики к экономике знаний, резюмировала она.
В свою очередь секретарь генерального совета партии ЕР Андрей Турчак поддержал Комарову, а президиум генсовета проголосовал за ее выдвижение в качестве кандидата на должность губернатора автономного округа.
Президент РФ Владимир Путин 3 июня в ходе рабочей встречи с Комаровой по видеосвязи отметил, что поддержит ее кандидатуру, если она будет в списке претендентов на пост главы региона. Согласно законодательству, до 14 июля политические партии имеют право предложить до трех кандидатур главе Тюменской области, который представит список из пяти претендентов Путину. До 23 августа президент РФ вносит три кандидатуры в думу Югры, и 13 сентября она должна выбрать губернатора.
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10 июня, 16:24Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЕдиная РоссияНаталья КомароваАндрей ТурчакВладимир ПутинОбьТюменская областьОбщество
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