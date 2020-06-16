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В Совфеде предложили новый порядок оказания господдержки предприятиям
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предлагает новый порядок предоставления мер господдержки пострадавшим из-за коронавируса предприятиям,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:16
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анатолий артамонов, экономика

В Совфеде предложили новый порядок оказания господдержки предприятиям

18:15 16.06.2020 (обновлено: 18:16 16.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предлагает новый порядок предоставления мер господдержки пострадавшим из-за коронавируса предприятиям, исходя из показателей выручки и возможности работать в период самоизоляции.
"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции показала необходимость принятия срочных мер по реформированию Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Я также считаю, что для совершенствования механизмов государственной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в тех сферах, которые наиболее пострадали в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, следует перейти на предоставление мер государственной поддержки не на основе кодов ОКВЭД, а с помощью введения двух групп пострадавших", - сказал сенатор в ходе совещания с правительством.
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По его словам, в первую группу должны войти организации, принудительно закрытые органами государственной власти в связи с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией - с определением критериев отнесения к принудительно закрытым.
"Во вторую группу - организации, падение выручки которых составило более чем 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц по итогам 2019 года", - сказал Артамонов.
Сенатор также считает необходимым перераспределить часть доходов от акцизов на табачную продукцию между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, предусмотрев норматив зачисления этих доходов не только в федеральную казну, но и в бюджеты регионов. "При этом необходимо определить порядок зачисления таких доходов по данным о розничной продаже этой продукции, отраженным в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Это даст дополнительные доходные источники для региональных бюджетов, а также обеспечит справедливое распределение доходов от акцизов на табачную продукцию между субъектами Федерации", - отметил Артамонов.
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Для увеличения доходов региональных бюджетов парламентарий предложил предусмотреть досрочный переход к зачислению акцизов на нефтепродукты в казну субъектов.
Кроме того, сенатор выступил за стимулирование применения регионами инвестиционного налогового вычета на своих территориях. При этом он подчеркнул необходимость утверждения правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджетов субъектов РФ, которые высвободятся в результате снижения объема погашения его задолженности, будут направляться на финансирование объектов инфраструктуры. "Ответственность за отбор новых инвестиционных проектов, осуществленный по четким критериям, будет нести комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде", - пояснил Артамонов.
Законодатель также предложил провести инвентаризацию региональных автомобильных дорог, выполняющих функции межрегиональных перевозок и передачи их, а также взлетно-посадочных полос аэродромов (за исключением частных) в федеральную собственность. Кроме того, сенатор отметил важность соблюдения применения предельного уровня софинансирования расходных обязательств регионов из федерального бюджета при распределении субсидий бюджетам субъектов РФ, а также предложил рассмотреть возможность дифференцированного подхода в отношении субъектов РФ по ставкам ипотечного кредитования.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнатолий АртамоновЭкономика
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