https://ria.ru/20200616/1573020828.html
В Китае оценили вероятность распространения COVID-19 через лосося
Нет доказательств того, что лосось может быть хозяином или промежуточным хозяином COVID-19, заявил замглавы центра по ЧС Китайского центра по контролю и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:11
2020-06-16T18:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире
ПЕКИН, 16 июн - РИА Новости.
Нет доказательств того, что лосось может быть хозяином или промежуточным хозяином COVID-19
, заявил замглавы центра по ЧС Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ши Гоцин, говоря о вспышке коронавируса на рынке в Пекине
.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в пекинском районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. После этого многие супермаркеты и рестораны сняли с продажи лосось и блюда из него.
"На данный момент у нас пока нет доказательств, свидетельствующих о том, что лосось может быть хозяином или промежуточным хозяином COVID-19", - заявил на пресс-конференции Ши Гоцин, который также входит в экспертную группу Государственного комитета по вопросам здравоохранения.
Ранее сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн заявил, что выявленный на рынке "Синьфади" штамм коронавируса мог быть завезен из Европы
, однако пока сложно с уверенностью сказать, откуда и как он попал на рынок. Он напомнил, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как он туда попал, довольно сложно.
Ян Пэн также сообщил, что согласно эпидемиологическому расследованию, к настоящему моменту положительные тесты на коронавирус преимущественно были выявлены на образцах, собранных на цокольном этаже в зале, где продавали говядину и баранину. В этом зале обычно находится больше людей, чем в других, помимо этого, говядина, баранина и морепродукты должны храниться при низкой температуре, поэтому в таких условиях вирусу было проще выжить и распространиться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.