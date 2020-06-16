В Китае оценили вероятность распространения COVID-19 через лосося

ПЕКИН, 16 июн - РИА Новости. Нет доказательств того, что лосось может быть хозяином или промежуточным хозяином Нет доказательств того, что лосось может быть хозяином или промежуточным хозяином COVID-19 , заявил замглавы центра по ЧС Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ши Гоцин, говоря о вспышке коронавируса на рынке в Пекине

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в пекинском районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. После этого многие супермаркеты и рестораны сняли с продажи лосось и блюда из него.

"На данный момент у нас пока нет доказательств, свидетельствующих о том, что лосось может быть хозяином или промежуточным хозяином COVID-19", - заявил на пресс-конференции Ши Гоцин, который также входит в экспертную группу Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Ранее сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн заявил, что выявленный на рынке "Синьфади" штамм коронавируса мог быть завезен из Европы , однако пока сложно с уверенностью сказать, откуда и как он попал на рынок. Он напомнил, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как он туда попал, довольно сложно.

Ян Пэн также сообщил, что согласно эпидемиологическому расследованию, к настоящему моменту положительные тесты на коронавирус преимущественно были выявлены на образцах, собранных на цокольном этаже в зале, где продавали говядину и баранину. В этом зале обычно находится больше людей, чем в других, помимо этого, говядина, баранина и морепродукты должны храниться при низкой температуре, поэтому в таких условиях вирусу было проще выжить и распространиться.