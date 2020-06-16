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В Пскове началось слушание дела об оправдании терроризма журналисткой
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове начал слушание дела об оправдании терроризма, в котором обвиняется журналистка Светлана... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:09
псковский областной суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
псковская область
псков
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
псковский областной суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псковская область, псков, происшествия

В Пскове началось слушание дела об оправдании терроризма журналисткой

18:09 16.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове начал слушание дела об оправдании терроризма, в котором обвиняется журналистка Светлана Прокопьева, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд начинает слушание дела Прокопьевой. Будут вызваны свидетели", - сообщили в Псковском областном суде, где проходит выездное заседание.
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России
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По ходатайству защиты во вторник была организована онлайн-трансляция заседания в социальной сети "ВКонтакте" одним из слушателей. Планируется, что в среду трансляцию организует псковский суд и она будет доступна на сайте суда.
Во время заседания были допрошены несколько свидетелей из местного отделения Роскомнадзора и редакции радиостанции, которая организует региональный эфир "Эха Москвы в Пскове". Именно в ее эфире вышла в ноябре 2018 года передача, где журналистка Прокопьева говорила о террористическом акте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске. Как следует из сообщения СУСК по Псковской области, в ней Прокопьева дала свою оценку действиям террориста, в отношении нее было возбуждено дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Свою вину Прокопьева не признает.
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Псковский областной судФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Псковская областьПсковПроисшествия
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