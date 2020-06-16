В Пскове началось слушание дела об оправдании терроризма журналисткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове начал слушание дела об оправдании терроризма, в котором обвиняется журналистка Светлана Прокопьева, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд начинает слушание дела Прокопьевой. Будут вызваны свидетели", - сообщили в Псковском областном суде, где проходит выездное заседание.
По ходатайству защиты во вторник была организована онлайн-трансляция заседания в социальной сети "ВКонтакте" одним из слушателей. Планируется, что в среду трансляцию организует псковский суд и она будет доступна на сайте суда.
Во время заседания были допрошены несколько свидетелей из местного отделения Роскомнадзора и редакции радиостанции, которая организует региональный эфир "Эха Москвы в Пскове". Именно в ее эфире вышла в ноябре 2018 года передача, где журналистка Прокопьева говорила о террористическом акте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске. Как следует из сообщения СУСК по Псковской области, в ней Прокопьева дала свою оценку действиям террориста, в отношении нее было возбуждено дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Свою вину Прокопьева не признает.