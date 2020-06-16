В Пскове началось слушание дела об оправдании терроризма журналисткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове начал слушание дела об оправдании терроризма, в котором обвиняется журналистка Светлана Прокопьева, передает корреспондент РИА Новости.

По ходатайству защиты во вторник была организована онлайн-трансляция заседания в социальной сети "ВКонтакте" одним из слушателей. Планируется, что в среду трансляцию организует псковский суд и она будет доступна на сайте суда.