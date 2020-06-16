Эксперты рассказали об итогах и уроках пандемии коронавируса

Пассажиры на станции метро "Комсомольская" в Москве. С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Окончательная победа над COVID-19 еще впереди, но уже сегодня можно оценить, как Россия прошла пик пандемии, заявила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

На онлайн-конференции она представила исследование, посвященное российскому и зарубежному опыту борьбы с коронавирусом нового типа.

Подготовка и создание запаса прочности на момент начала эпидемии в России позволили системе здравоохранения изучить зарубежный опыт и скорректировать схемы лечения.

На Дальнем Востоке при обнаружении вспышки коронавируса были заблаговременно развернуты временные госпитали. Исследовательская работа врачей-практиков и создание атласа по патологической анатомии COVID-19, рекомендации для родильных отделений и выезды обучающих бригад врачей в регионы повысили эффективность стационарного лечения. Все эти меры в совокупности привели к тому, что статистика смертности от коронавируса в России оказалась ниже, чем в других странах", – рассказал руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович на онлайн-встрече оценила большой вклад властей в предупреждение паники при информировании населения России. Она также призвала к активности в международном сотрудничестве.

"Россия может делать свой анализ рисков и эпидемиологической обстановки, количества коек и применения препаратов. Эти данные важны для понимания во всем мире, так как ситуация требует постоянного внимания. На международной площадке зарегистрировано три сильных российских клинических исследования, мы ждем, что российские эксперты будут делиться опытом по созданию вакцин. ВОЗ знает из открытых источников, как российская тактика очень положительно сработала в здравоохранении и снижении числа заболеваний коронавирусом", – выразила мнение Мелита Вуйнович.

Также она отметила большой риск при проведении каких-либо массовых мероприятий в ближайшее время, потому как выход на плато не защищает от новых вспышек заражений COVID-19. В пример она привела Сербию, где недавно был массовый субботник, и Южную Корею, которая сильно ослабила противоэпидемиологические ограничения.

Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, отметил, что в XXI веке было уже около десяти эпидемий и одна из проблем при борьбе с новыми вызовами в том, что у населения сформировалась антибиотикорезистентность.

Эксперты обозначили, что коронавирус стал неким уравнителем, потому что затронул и молодое, и здоровое население в большинстве стран. Он также выявил пробелы в системах здравоохранения, которые предстоит заполнить в будущем.

При всех неоднозначных факторах пандемии участники отметили сплоченность людей и участливость представителей бизнеса, которые оказывали адресную помощь, закупали продукты питания, бесплатно передавали медикам средства защиты и оборудование. Ключами к победе над COVID-19 в России стали три элемента: эффективная система управления и принятия решений, готовность системы здравоохранения и солидарность общества.

Более 60% людей соблюдали самоизоляцию ответственно, причем многие начали это делать до официального объявления нерабочих дней. Другие стали волонтерами и оказались на передовой. Интересно, что к началу июня к акции "Мы вместе" присоединился 9341 партнер, благодаря им почти 3 миллиона человек в России получили помощь", – подчеркнула руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.