В Москве началась подготовка к репетиции парада Победы на Красной площади

"В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники свыше 800 военнослужащих механизированной колонны приступили к подготовке вооружения военной техники, задействованной в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что для хранения техники и проведения работ на специальной площадке в Мневниках оборудованы тенты с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта.