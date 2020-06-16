В Париже задержали 16 человек во время беспорядков

Беспорядки начались после 15.00 (16.00 мск) на пересечении улиц Фабер и Университет, когда участники радикального движения Black blocks, не имеющие никакого отношения к мирной демонстрации медицинских работников, начали забрасывать камнями полицейских, перевернули машину, попытались разбить стёкла автобуса, поджигали пластиковые заграждения.