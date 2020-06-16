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В Париже задержали 16 человек во время беспорядков
Более часа продолжаются столкновения демонстрантов с полицией в Париже, где во вторник проходит мирная акция протеста медработников, эспланаду у Дома Инвалидов... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:59
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франция, париж, в мире

В Париже задержали 16 человек во время беспорядков

17:59 16.06.2020
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© РИА НовостиУчастники акции протеста медиков в Париже
Участники акции протеста медиков в Париже
© РИА Новости
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Более часа продолжаются столкновения демонстрантов с полицией в Париже, где во вторник проходит мирная акция протеста медработников, эспланаду у Дома Инвалидов то и дело заволакивает слезоточивым газом, который применяют полицейские против хулиганов, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Беспорядки начались после 15.00 (16.00 мск) на пересечении улиц Фабер и Университет, когда участники радикального движения Black blocks, не имеющие никакого отношения к мирной демонстрации медицинских работников, начали забрасывать камнями полицейских, перевернули машину, попытались разбить стёкла автобуса, поджигали пластиковые заграждения.
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На мосту Александра III выставлено основательное полицейское оцепление, прибыл ряд полицейских фургонов.
По данным префектуры полиции, к 16.00 (17.00 мск) задержаны 16 человек. "Префектура полиции вновь призывает к спокойствию. Лицам, прибегающим к насилию, не место на мирной демонстрации", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
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