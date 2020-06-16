В Бразилии полиция начала расследование в отношении союзников Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июн - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии начала во вторник расследование в отношении некоторых союзников президента страны Жаира Болсонару за участие в финансировании и организации антидемократических демонстраций.
Как говорится в сообщении федеральной полиции, "расследуется происхождение ресурсов и структура финансирования групп, подозреваемых в совершении действий против демократии".
Депутат-сторонник Болсонару Даниэль Силвейра и блогер праворадикальных взглядов Альберту Силва подтвердили в социальных сетях, что являются одними из целей операции.
Как сообщают местные СМИ, полиция также собирает информацию о публицисте Сержиу Лиме и предпринимателе Луисе Фелипе Белмонте. Они оба связаны с "Альянсом за Бразилию" (Aliança Pelo Brasil).
Также под пристальным взглядом полиции будут находиться владелец интернет-канала "Terça Livre" крайне правых взглядов Аллан Сантуш и YouTube-блогер Равош Брасил.
Всего будет исполнен 21 ордер на обыск и конфискацию документации в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Мараньян, Санта-Катарина и в столице страны Бразилиа.
Разрешение на проведение операции дал судья верховного федерального суда Алешандре де Мораес.
В последние несколько недель сторонники Болсонару собирались в различных городах страны, чтобы выразить поддержку правительству. На этих демонстрациях можно было увидеть плакаты и лозунги в поддержку закрытия национального конгресса и верховного федерального суда, а также те, что призывали к вмешательству вооруженных сил для того, чтобы гарантировать, что Болсонару останется у власти. Сам президент несколько раз лично подходил к этим демонстрациям, чтобы показать свою поддержку.
Ранее сообщалось, что федеральная полиция Бразилии задержала сторонницу президента страны Жаира Болсонару активистку Сару Винтер, возглавляющую праворадикальное движение 300 de Brasil (300 бразильцев), члены которого в субботу запустили фейерверки и петарды в здание Федерального верховного суда. Помимо Винтер полиция задержала ещё пять человек в рамках операции, на проведение которой дал разрешение судья верховного суда Алешандре де Мораес. Задержание произошло в рамках расследования того, откуда активисты получают финансирование, на проведение митингов в поддержку президента.