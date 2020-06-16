В Бразилии полиция начала расследование в отношении союзников Болсонару

В последние несколько недель сторонники Болсонару собирались в различных городах страны, чтобы выразить поддержку правительству. На этих демонстрациях можно было увидеть плакаты и лозунги в поддержку закрытия национального конгресса и верховного федерального суда, а также те, что призывали к вмешательству вооруженных сил для того, чтобы гарантировать, что Болсонару останется у власти. Сам президент несколько раз лично подходил к этим демонстрациям, чтобы показать свою поддержку.