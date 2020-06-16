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https://ria.ru/20200616/1573019580.html
В Азербайджане число жертв коронавируса выросло до 126
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 338 и достигло 10662, всего умерли 126 человек, сообщил во вторник... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
воз
азербайджан
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса выросло до 126

17:52 16.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 338 и достигло 10662, всего умерли 126 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
В понедельник оперштаб сообщал о 10324 выявленных случаях заражения коронавирусом и 122 летальных исходах, 5739 человек вылечились.
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"В Азербайджане выявлены еще 338 случаев заражения коронавирусом, 209 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 10662 факта заражения коронавирусной инфекцией, 5948 человек вылечились, 126 скончались", - говорится в пресс-релизе штаба.
С начала пандемии в республике провели 391699 тестов на выявление вируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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