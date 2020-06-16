В Азербайджане число жертв коронавируса выросло до 126

БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Азербайджане за сутки выросло на 338 и достигло 10662, всего умерли 126 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.

В понедельник оперштаб сообщал о 10324 выявленных случаях заражения коронавирусом и 122 летальных исходах, 5739 человек вылечились.

"В Азербайджане выявлены еще 338 случаев заражения коронавирусом, 209 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 10662 факта заражения коронавирусной инфекцией, 5948 человек вылечились, 126 скончались", - говорится в пресс-релизе штаба.

С начала пандемии в республике провели 391699 тестов на выявление вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.