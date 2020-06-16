https://ria.ru/20200616/1573019512.html
Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике
Председатель правления свердловской областной организации "Российского союза ветеранов Афганистана" Виктор Бабенко написал в фейсбуке, что Филипп Киркоров... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:52
2020-06-16T18:36
шоу-бизнес
воздушно-десантные войска россии
российский союз ветеранов афганистана
владимир шаманов
филипп киркоров
екатеринбург
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https://ria.ru/20200614/1572907369.html
https://ria.ru/20200603/1572378414.html
freizdorf
Ветеран не прав .
94
Dmitry Krupennikov
И так должно быть в каждом регионе. Ветераны Вооруженных Сил, участники боевых действий объявят этого клоуна персоной нон-грата. Пусть стрижет бабло за границей.
91
18
екатеринбург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, воздушно-десантные войска россии, российский союз ветеранов афганистана, владимир шаманов, филипп киркоров, екатеринбург
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Председатель правления свердловской областной организации "Российского союза ветеранов Афганистана
" Виктор Бабенко написал в фейсбуке
, что Филипп Киркоров
ответит за скандальный ролик с тельняшкой и голубым беретом.
Ранее певец снялся в юмористическом скетче. В нем Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство экс- главы ВДВ Владимира Шаманова
, который назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага". Бабенко согласился с таким мнением.
"Особенно неприятно, что Киркоров выложил видео в интернет именно в этот год, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы и 90-летие ВДВ. Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России", — возмутился он.
По мнению ветерана, шоумен "опозорил красу и гордость армии".
"Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так "тепло" тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь", — написал он.
Отвечая критикам, автор ролика Марюс Вайсберг подчеркивал, что не хотел никого оскорбить. Кроме того, режиссер отметил, что Киркоров — просто артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.