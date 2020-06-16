Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике

"Особенно неприятно, что Киркоров выложил видео в интернет именно в этот год, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы и 90-летие ВДВ. Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России", — возмутился он.