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Лукашенко раскритиковал идею закрыть БелАЭС на средства Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нет "дурнее" идеи, чем предложение его соперника по президентским выборам, экс-главы администрации Парка... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:51
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белорусская аэс, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Лукашенко раскритиковал идею закрыть БелАЭС на средства Евросоюза

17:51 16.06.2020
1519
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС. Архивное фото
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нет "дурнее" идеи, чем предложение его соперника по президентским выборам, экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало попросить у Евросоюза деньги для выплаты России кредита на строительство АЭС и закрыть станцию.
Ранее Цепкало во время встречи с избирателями в Гродно заявил, что если со стороны ЕС и Литвы есть озабоченность проектом БелАЭС, то можно было бы предложить европейской стороне дать Минску 10 миллиардов долларов для погашения российского кредита на строительство станции и тогда закрыть ее.
"Я их называю "альтернативщики", идут во власть, они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь", - сказал Лукашенко во время общения с трудовым коллективом предприятия "Гродно Азот", сообщил Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что в мире, в том числе вблизи границ Белоруссии, уже есть много атомных электростанций. "Так пускай у нас будет станция. Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться делать все, чтобы своя станция работала", - отметил Лукашенко.
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Президент рассказал, что, с одной стороны, будет возможность экспортировать электроэнергию, но она будет востребована и в Белоруссии, в том числе для отопления жилых домов, развития электротранспорта. "Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей. Вопрос правильный, перспективный, и в этом направлении мы будем действовать", - подчеркнул белорусский лидер.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году. Российской стороной Минску выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов.
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Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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Белорусская АЭСАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
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