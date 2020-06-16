Цены на нефть марки Brent выросли до 41,63 доллара за баррель

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пределах 5% во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,51% - до 41,51 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 4,66% - до 38,86 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 5%, до 39,06 доллара за баррель.
Цены на нефть перешли к росту, который начал постепенно ускоряться с открытием американских торгов, на фоне оценки спроса Международным энергетическим агентством (МЭА). Ведомство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 8,6 миллиона баррелей в сутки. Организация также прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки - это рекордный прирост год к году.