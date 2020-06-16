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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200616/1573019381.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 41,63 доллара за баррель
Мировые цены на нефть растут в пределах 5% во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на сырье, свидетельствуют... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
brent
нефть
экономика
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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60
цены на нефть, wti (нефть), brent, нефть, экономика

Цены на нефть марки Brent выросли до 41,63 доллара за баррель

17:50 16.06.2020
421
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пределах 5% во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,51% - до 41,51 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 4,66% - до 38,86 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 5%, до 39,06 доллара за баррель.
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
13 июня, 08:00
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Цены на нефть перешли к росту, который начал постепенно ускоряться с открытием американских торгов, на фоне оценки спроса Международным энергетическим агентством (МЭА). Ведомство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 8,6 миллиона баррелей в сутки. Организация также прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки - это рекордный прирост год к году.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentНефтьЭкономика
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