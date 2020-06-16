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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573019348.html
Израиль одобрил использование американского препарата против COVID-19
Правительство Израиля одобрило использование производимого в США препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) для лечения пациентов с коронавирусом, сообщило... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юлий эдельштейн
сша
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, юлий эдельштейн, сша, израиль, в мире

Израиль одобрил использование американского препарата против COVID-19

17:50 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Правительство Израиля одобрило использование производимого в США препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) для лечения пациентов с коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Кабинет министров одобрил сегодня в ходе конференц-звонка решение министра здравоохранения Юлия Эдельштейна дать разрешение министерству здравоохранения принять препарат "Ремдесивир" от компании Gilead Sciences для лечения больных коронавирусом", - сообщает минздрав.
Противовирусный препарат "Ремдесивир" в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS.
Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юлий ЭдельштейнСШАИзраильВ мире
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