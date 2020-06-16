https://ria.ru/20200616/1573019348.html
Израиль одобрил использование американского препарата против COVID-19
Правительство Израиля одобрило использование производимого в США препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) для лечения пациентов с коронавирусом, сообщило... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:50
2020-06-16T17:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юлий эдельштейн
сша
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200423/1570413284.html
1
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, юлий эдельштейн, сша, израиль, в мире