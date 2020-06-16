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Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение посетить в октябре белорусский Гродно для участия... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:46
александр лукашенко
владимир зеленский
гродно
белоруссия
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, владимир зеленский, гродно, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию

17:46 16.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение посетить в октябре белорусский Гродно для участия в форуме регионов двух стран, сообщила во вторник пресс-служба белорусского посольства в Киеве.
По его данным, во вторник состоялась встреча посла Белоруссии на Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя офиса президента Украины Игорем Жовквой.
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"Украинской стороне передано приглашение президента республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что на встрече в Киеве обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовка к Форуму регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в октябре в Гродно. Помимо этого, обсуждены итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Белоруссии и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.
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Согласно сообщению, для президента Украины и его супруги Елены также переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Белоруссии.
"В направленном по этому случаю послании в адрес президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский передал через посла Украины в Минске вышиванку – подарок Лукашенко в связи с празднованием на Украине дня вышиванки, который отмечался в мае.
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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийГродноБелоруссияУкраинаВ мире
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