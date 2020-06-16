Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию

"Украинской стороне передано приглашение президента республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для президента Украины и его супруги Елены также переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Белоруссии.

"В направленном по этому случаю послании в адрес президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами", - говорится в сообщении.