Лукашенко пригласил Зеленского посетить Белоруссию

МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение посетить в октябре белорусский Гродно для участия в форуме регионов двух стран, сообщила во вторник пресс-служба белорусского посольства в Киеве.
По его данным, во вторник состоялась встреча посла Белоруссии на Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя офиса президента Украины Игорем Жовквой.
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"Украинской стороне передано приглашение президента республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что на встрече в Киеве обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовка к Форуму регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в октябре в Гродно. Помимо этого, обсуждены итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Белоруссии и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.
Согласно сообщению, для президента Украины и его супруги Елены также переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Белоруссии.
"В направленном по этому случаю послании в адрес президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский передал через посла Украины в Минске вышиванку – подарок Лукашенко в связи с празднованием на Украине дня вышиванки, который отмечался в мае.
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