Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 12,2 тысячи

КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 375, до 12254, всего умерли 423 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 11879 зарегистрированных случаях коронавируса, 411 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 375 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 12254. Всего 6901 человек был вылечен, а 423 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. С 15 июня республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.