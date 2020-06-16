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Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 12,2 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 375, до 12254, всего умерли 423 человека, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:45
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 12,2 тысячи

17:45 16.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 375, до 12254, всего умерли 423 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 11879 зарегистрированных случаях коронавируса, 411 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 375 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 12254. Всего 6901 человек был вылечен, а 423 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. С 15 июня республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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