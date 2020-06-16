Боррель назвал санкции США против членов МУС неприемлемыми

"Санкции против тех, кто участвует в работе МУС, против персонала, членов семей, связанных с МУС лиц, неприемлемо... Ведя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно. ЕС по-прежнему привержен защите (международного уголовного – ред) суда от любого вмешательства извне, направленного на препятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного права", - указывается в документе.