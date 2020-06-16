https://ria.ru/20200616/1573018979.html
Боррель назвал санкции США против членов МУС неприемлемыми
Применение санкций к членам Международного уголовного суда (МУС), их семьям или связанным с судом лицам неприемлемы, необходимо обеспечить независимость этого... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:45
2020-06-16T17:45
жозеп боррель
евросоюз
международный уголовный суд
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, евросоюз, международный уголовный суд, сша, в мире
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости.
Применение санкций к членам Международного уголовного суда
(МУС), их семьям или связанным с судом лицам неприемлемы, необходимо обеспечить независимость этого международного органа и защитить от попыток влияния на его деятельность, говорится в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля
.
Белый дом 11 июня сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС деятельности военных и других служащих в США
, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
"Санкции против тех, кто участвует в работе МУС, против персонала, членов семей, связанных с МУС лиц, неприемлемо... Ведя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно. ЕС по-прежнему привержен защите (международного уголовного – ред) суда от любого вмешательства извне, направленного на препятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного права", - указывается в документе.
Боррель также призвал Вашингтон пересмотреть свое решение. "Призываем США изменить свою позицию", - говорится в заявлении.
Глава внешнеполитической службы также подчеркнул, что ЕС будет призывать "все государства, которые еще не присоединились к МУС, сделать это".