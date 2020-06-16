https://ria.ru/20200616/1573018343.html
В Минобрнауки рассказали о подготовке специалистов, работающих с детьми
Работники, чья деятельность связана с воспитанием и обучением детей, уже проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, рассказали РИА Новости РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:35
2020-06-16T17:35
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Работники, чья деятельность связана с воспитанием и обучением детей, уже проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки
, комментируя законопроект Роспотребнадзора
проводить аттестацию в области гигиенической подготовки среди работников, которые производят, перевозят или реализуют продукты и питьевую воду, а также тех, чья работа связана с воспитанием и обучением детей.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, согласно которому Роспотребнадзор предлагает проводить аттестацию в области гигиенической подготовки среди работников, которые производят, перевозят или реализуют продукты и питьевую воду, а также тех, чья работа связана с воспитанием и обучением детей.
"Действующим законодательством предусмотрена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей. Таким образом, положение законопроекта об аттестации не является новеллой", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, однако, что понятие "профессиональная гигиеническая подготовка" не соотносится с категориями, используемыми в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", а новый законопроект направлен на устранение этой правовой неопределенности.
"Также законопроект предусматривает, что периодичность, порядок проведения и оформления результатов аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор", - добавили в пресс-службе.
Как отметили в Минобрнауки, законопроект в части организации проведения аттестации для проверки знаний и навыков в области гигиенической подготовки поступал на согласование в министерство. Ведомством были представлены замечания к законопроекту, с учетом которых он был согласован Минобрнауки России.