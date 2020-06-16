В Минобрнауки рассказали о подготовке специалистов, работающих с детьми

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Работники, чья деятельность связана с воспитанием и обучением детей, уже проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе Работники, чья деятельность связана с воспитанием и обучением детей, уже проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки , комментируя законопроект Роспотребнадзора проводить аттестацию в области гигиенической подготовки среди работников, которые производят, перевозят или реализуют продукты и питьевую воду, а также тех, чья работа связана с воспитанием и обучением детей.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, согласно которому Роспотребнадзор предлагает проводить аттестацию в области гигиенической подготовки среди работников, которые производят, перевозят или реализуют продукты и питьевую воду, а также тех, чья работа связана с воспитанием и обучением детей.

"Действующим законодательством предусмотрена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей. Таким образом, положение законопроекта об аттестации не является новеллой", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, однако, что понятие "профессиональная гигиеническая подготовка" не соотносится с категориями, используемыми в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", а новый законопроект направлен на устранение этой правовой неопределенности.

"Также законопроект предусматривает, что периодичность, порядок проведения и оформления результатов аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор", - добавили в пресс-службе.