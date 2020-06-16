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75 лет Великой Победы
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На Красной площади установили трибуны к параду Победы
Две трибуны на 5,5 тысячи мест установили на Красной площади, где 24 июня состоится парад Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:36
75 лет великой победы
парад победы
москва
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
парад победы, москва, общество

На Красной площади установили трибуны к параду Победы

17:32 16.06.2020 (обновлено: 17:36 16.06.2020)
247
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКабриолеты Aurus проехали по Красной площади
Кабриолеты Aurus проехали по Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Кабриолеты Aurus проехали по Красной площади
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Две трибуны на 5,5 тысячи мест установили на Красной площади, где 24 июня состоится парад Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Трибуны, окрашенные в цвета российского флага, практически полностью укомплектованы сиденьями, лишь на одной секции виднеется небольшой пробел. Между трибунами установлены баннеры с символикой 75-летия Победы.
Со стороны ГУМа ещё остаются строительные леса, но, вероятно, их уберут к параду.
На вечер вторника вход на Красную площадь перекрыт. По всему периметру дежурят полицейские, которые предупреждают граждан о том, что вход воспрещён.
На брусчатке видна нанесённая разметка, по которой в ходе парада ориентируются пешие колонны военных и техника.
На самой площади продолжается репетиция: два парадных кабриолета "Аурус" тренируются перед смотром войск министром обороны.
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