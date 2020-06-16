На Красной площади установили трибуны к параду Победы

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Две трибуны на 5,5 тысячи мест установили на Красной площади, где 24 июня состоится Две трибуны на 5,5 тысячи мест установили на Красной площади, где 24 июня состоится парад Победы , передает корреспондент РИА Новости.

Трибуны, окрашенные в цвета российского флага, практически полностью укомплектованы сиденьями, лишь на одной секции виднеется небольшой пробел. Между трибунами установлены баннеры с символикой 75-летия Победы.

Со стороны ГУМа ещё остаются строительные леса, но, вероятно, их уберут к параду.

На вечер вторника вход на Красную площадь перекрыт. По всему периметру дежурят полицейские, которые предупреждают граждан о том, что вход воспрещён.

На брусчатке видна нанесённая разметка, по которой в ходе парада ориентируются пешие колонны военных и техника.